Megdöbbentő bejelentést tett Jákli Mónika kislányának apja

Az MMA-harcos a szerdai tragédia óta a közösségi oldalán számol be a fejleményekről. Bejegyzéseiből kiderül, hogy volt párja, Jákli Mónika halála benne is számos kérdést felvetett fel, emellett azt is megosztotta, hogy közös kislányuk, Zora még nem tud az édesanyját ért tragédiáról – írta meg a Bors.

Jákli Mónika egy tévéfelvételen

Fotó: YouTube

Sokan kérdeztek Zora felől, és azt tudom elmondani, hogy ma 11-kor voltam a gyermekpszichológussal beszélni, kikérni a véleményét. Felkészített az eseményekre. Felkészített arra, hogy milyen kérdéseket tehet fel Zora, mire legyek felkészülve, és hogy ezt hogyan és miképpen lehetne Zorával közölni. Nagyon nagy segítséget adott és minden kérdésemre válaszolt, de ettől függetlenül ez a feladat akkor is k*rva nehéz lesz"

– mondta Boráros Gábor az első Instagram-történetében.

Egy későbbi bejegyzésében arról beszélt, hogy sokan keresik interjú miatt televízióktól és újságoktól, de addig nem kíván hosszabban nyilatkozni, amíg a körülmények nem válnak világossá, és a felmerült kérdések nem tisztázódnak.

Egyre több infót kapunk és még mindig jönnek a videófelvételek, egyre jobban áll össze a kép arról, hogy mégis mi mit követett és mi történt azon az estén, azon az éjjel. Amit így elöljáróban el tudok mondani az az, hogy jövő hét kedden egy órakor lesz majd a sajtótájékoztató Győrben. A pontos helyszínről majd később adok információt"

– tette hozzá Jákli Mónika volt férje.

Már tudják, mi történt Jákli Mónika utolsó útján

Ahogy az Origo is megírta, január 21-én hajnalban halálos baleset történt Szlovákiában. Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait.