Újabb videó! Megvan Jákli Mónika utolsó, letiltott vallomása

Nagyjából egy éve Jákli Mónika a Ki vagy te valójában című podcast vendége volt. A felvételt akkor Boráros Gábor eltávolíttatta az internetről. Hogy miért, az nem derült ki. A Bors vette észre, hogy az epizód megint elérhető, bár újravágták.

Vajon megismerhetjük Jákli Mónika rejtélyes halálának minden részletét?

Fotó: YouTube

Miről szólt Jákli Mónika utolsó, betiltott vallomása?

A celeb élete legboldogabb időszakaként tekintett az anyaságra, amelyet a sikerrel és a kiteljesedéssel is szorosan összekapcsolt. Jákli Mónika számára a család mindennél fontosabb volt, kislányát feltétel nélkül szerette. A Ki vagy te valójában egyik epizódjában az influenszer-fitneszmodellnek azt a felvételt is levetítették, amely a boldogsága első pillanatait örökítette meg. Azt, amikor megtudta: gyermeket vár. A nő könnyek között idézte fel a megható emléket, amikor kiderült, hogy kislányt hord a szíve alatt.

Számomra az a legnagyobb siker, ha van egy boldog, szerető családod. Én boldog vagyok. Imádom az életemet és a mindennapjaimat a kislányommal”

– mesélte örömtelien a bulvárlap szerint.

Jákli Mónika kislányával, Zorával már a születése óta különösen szoros kapcsolatot ápolt. Egy korábbi podcastbeszélgetésben még lelkesen és tervekkel telve beszélt arról is, milyen értékek mentén szeretné nevelni gyermekét.

Szeretném, hogy mindent megosszon velem. Engem is így nevelt anyukám, ő tényleg mindent tud róla. Azt szeretném, hogy Zorával kölcsönösen elnyerjük egymás teljes bizalmát, ha például először cigizni fog, merje majd nekem elmondani és beszéljünk róla"

– magyarázta.

A balesete előtt is szeretettel és büszkén beszélt kislányáról, valamint arról a különleges kapcsolatról, amely összekötötte őket. A fitneszedző korábban arról is nyíltan beszélt, hogy akkor is Boráros Gábort tartaná Zora egyetlen és igazi édesapjának, ha a jövőben már nem alkotnának egy párt.

Én ezt mondtam Gábornak is, hogy én azt szeretném, hogy ő mindig az apukája maradjon Zorának. Én nem akarok neki másik apukát, bármi legyen is"

– nyilatkozta.

A felvételek és képek alapján Jákli Mónika pontosan tudta, hogy Gábor jó apa. Előrelátó, gondoskodó és szórakoztató is tud lenni.

Ha pedig arra van szükség, hogy valami nagy bajt, például az édesanyja halálhírét közölje a 4 éves Zorával, mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt körültekintően tegye. Még gyermekpszichológus tanácsát is kikérte arról, hogyan lehet a legkisebb fájdalmat okozni egy olyan hírrel, aminél nagyobb fájdalom talán nem is érhet egy gyereket az életben. Emellett úgy döntött, kislányának nem kell elmennie a temetésre, de hiányozni sem fog onnan. A hóna alatt vitte Zora fényképét és volt felesége koporsójára tette.