Kiderült, mit keresnek Jákli Mónika luxusautóján

Ahogy írtuk, a 31 éves Jákli Mónika egy Mercedes S 580-ast vezetett. Nagymegyer közelében óriási sebességgel letért az útról egy balkanyarban és a fák közé csapódott. A celeb a becsapódás erejétől kirepült a kocsiból, amely a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. A tűzoltók és mentők ugyan megkezdték az újraélesztését, és még kórházba is került, de ott meghalt az influenszer. A halálos baleset okait egyelőre homály fedi, az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított. Pár nappal korábban a celeb neve elhallgatását kérő szlovák ismerőse egy nagyon fontos dolgot árult el az Origónak a helyszínről.

Egy ilyen autót vezetett Jákli Mónika Szlovákiában

Fotó: ChatGPT

A tragédiát megelőző időszakról már több fontos részlet is ismertté vált. Jákli Mónika autóját a baleset előtt mintegy 45 perccel Nagymegyeren rögzítették a térfigyelő kamerák. A felvételek tanúsága szerint a fitneszmodell luxusautója Komáromból érkezett a településre, majd Alistál felé haladt tovább, ahol később megfordult.

A Mercedes elszállítása komoly logisztikai feladat volt, amelynek már a baleset utáni órákban nekiláttak.

A roncsok állapota miatt egy autómentő cég több járművet is bevetett. Először Komáromba vitték a roncsot, aztán a súlyosan sérült darabokat péntek délután átszállították Dunaszerdahelyre, ahol a rendőrség szakértői folytatják a vizsgálatot.

Gyanús körülmények Jákli Mónika halálával kapcsolatban

A Parameter.sk információi szerint több gyanús részlet is felmerült az ügyben. A rendőrök a lakosság segítségét is kérik. A Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság pénteken közzétett felhívásában arra szólította fel az embereket, hogy jelentkezzenek, ha bármilyen érdemi információval rendelkeznek a történtekről – írta meg a Blikk.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után

Fotó: Bors

A nyomozásból a szlovák polgárőrség is kiveszi a részét, amely tegnap arról számolt be, hogy egy apró mozaikkocka híján teljesen összeállt a történet. Eközben Jákli Mónika kislányának édesapja, az exe, Boráros Gábor bejelentette, hogy kedden sajtótájékoztatót tart, amelyen mindent elmond a nyilvánosságnak.

