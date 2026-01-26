Megszólalt a rendőrség: pont került Jákli Mónika halálának ügyére?

Jákli Mónika tragikus halála óta szinte felrobbant az internet: találgatások, feltételezések és vadabbnál vadabb elméletek lepték el a közösségi oldalakat. A kialakult helyzet miatt most a rendőrség is kénytelen volt megszólalni és tisztázni, hol tart jelenleg a nyomozás – írta a Bors.

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott Jákli Mónika kocsija, amit vezetett

Fotó: Facebook/Polícia SR

A hatóságok közlése szerint az ügyet az első pillanattól kezdve kiemelt figyelemmel vizsgálják és eddig minden begyűjtött bizonyíték arra utal, hogy a 31 éves influenszer halála közlekedési baleset következménye volt. A rendőrség hangsúlyozta, hogy jelenleg semmilyen adat nem támasztja alá, hogy más személy jogellenes magatartása közrejátszott volna a tragédiában.

A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenőrizetlen információk terjesztése nemcsak félrevezető, hanem kifejezetten hátráltatja a vizsgálatot. A rendőrség mindenkit arra kér, legyen tekintettel az elhunyt családjára és ne osszon meg megalapozatlan feltételezéseket.

Jákli Mónika halálával kapcsolatos elképzelések súlyos vitákat robbantanak ki

A találgatásokhoz az is hozzájárult, hogy egy civil szervezet közösségi oldalán megjelent egy videó, amely Jákli Mónika utolsó óráinak feltételezett útvonalát próbálta rekonstruálni. A felvételben elhangzottak szerint az influenszer az éjszaka folyamán több helyszínen is megfordulhatott és több sikertelen telefonhívást is indított hajnalban.

Időközben Jákli Mónika vőlegénye, Dobosi Roderik is megtörte a hallgatását. Elmondása szerint eddig a család iránti tiszteletből nem reagált a nyilvánosságban megjelent állításokra, ám fontosnak tartotta leszögezni: kapcsolatukban soha nem volt jelen agresszió, zaklatás vagy erőszak.

A férfi azt is megerősítette, hogy járt a baleset helyszínén, ugyanakkor határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a mentők vagy a rendőrök előtt érkezett volna oda.

A rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot a megszokott eljárásrend szerint, de jelen állás szerint Jákli Mónika halálát továbbra is tragikus közlekedési balesetként kezelik.