Durva! Ennyi maradt Jákli Mónika Mercedeséből – képek

Egy Nagymegyer irányába tartó Mercedes egy balkanyarban letért az útról és a fák közé csapódott január 21-én hajnalban. Olyan nagy sebességgel haladt, hogy az ütközés következtében a kocsi több darabra szakadt, teljesen összeroncsolódott, és kigyulladt – erősítette meg Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka a Parameter.sk szlovák hírportálnak, amely elsőként számolt be arról, amit az Origo is megírt, hogy a kocsit Jákli Mónika fitneszmodell és influenszer vezette.

Egy ilyen autót vezetett Jákli Mónika Szlovákiában

Fotó: ChatGPT

A Nagyszombati Kerületi Rendőrség tájékoztatása szerint senki más nem ült mellette. Amikor a tűzoltók a helyszínre értek, a sofőr testét a lángoló autó mellett találták. Azonnal megkezdték Jákli Mónika újraélesztését, amit később a mentők is folytattak, de minden erőfeszítésük ellenére nem sikerült megmenteni az életét.

A 31 éves nő a kórházba szállítása után kora reggel belehalt sérüléseibe.

Vajon mi áll Jákli Mónika rejtélyes halála mögött?

A baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van, még vizsgálják a rendőrök, hogy történhetett meg ez a tragédia. Az Origo elérte az influenszer egyik Szlovákiában élő ismerősét.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után

Fotó: Bors

Azt mondta, megbízható forrásból tudja, hogy nem voltak rosszak az útviszonyok, tehát feltehetően nem amiatt sodródott ki a luxusautóval a celeb, mert megcsúszott a jégen vagy a havas úton.

Arról viszont semmit sem tud, hogy próbált-e fékezni, vagy egyenesen nekihajtott a fának.

Jákli Mónika ismert influenszer volt

Kerestük a nagymegyeri rendőröket, nem akartak nyilatkozni. Sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudták ezt az információt, de ha igaz, az újabb kérdéseket vet fel Jákli Mónika rejtélyes balesetével kapcsolatban.

Ő tette? Miért tette, ha ő tette? Vagy nem erről van szó? Mi történt?

Erről és a halálos balesetről bővebben olvashat ebben a cikkünkben.

