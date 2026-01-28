Hátborzongató! Jákli Mónika ugyanott halt meg, ahol évekkel korábban a barátnője

A 31 éves fitneszmodell január 21-én szenvedett halálos balesetet a szlovákiai 63-as úton Alistál és Nagymegyer között, miután Mercedesével egy balkanyarban lesodródott az útról és a fák közé csapódott. Jákli Mónika kirepült a járműből, teste a szétroncsolódott és lángra kapott luxusautója mellett feküdt. A szlovák hatóságok közlése szerint eddig minden begyűjtött bizonyíték arra utal, hogy az influenszer halála közlekedési baleset következménye volt. Hangsúlyozták, hogy jelenleg semmi nem támasztja alá, hogy bárki más közrejátszott volna a tragédiában.

Három éve egy másik nő is ugyanott halt meg, ahol Jákli Mónika Fotó: Facebook/Polícia SR

S. Alexandra Jákli Mónika barátnője volt

Megdöbbentő, már-már hátborzongató egybeesést tárt fel a Borsonline.hu. Mint írják, három évvel ezelőtt, éppen azon a napon egy másik nő is ugyanott halt meg, ahol Mónika.

S. Alexandra utasként ült abban az autóban, amely megcsúszott a sáros úton, majd pont abban a kanyarban szaladt le az útról és akadt fenn egy fán, ahol most a celeb gépkocsija.

Az akkori áldozat, S. Alexandra barátnője volt Jákli Mónikának, a helyszínen felállított fejfáját éppen az ő, balesetet szenvedett autója törte darabokra.

Ezt mondta Alexandra unokatestvére

Mint kiderült, Alexandra és Mónika egy évig szomszédok voltak Nagyudvarnokon, jól ismerték egymást.

Találkoztak. Újra..."

– ezt mondta Alexandra unokatestvére, Szilvia, amikor édesanyjával kilátogattak a baleset helyszínére. A nő a Borsnak úgy fogalmazott: