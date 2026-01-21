Ilyen ruhában indult utolsó útjára Jákli Mónika

Ahogy az Origo is megírta, halálos baleset történt Szlovákiában hajnalban. Nagymegyer közelében járt a Mercedes-ével az influenszer és fitneszmodell Jákli Mónika, amikor egy balkanyarban letért az útról és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az autó szinte teljesen szétszakadt, és kigyulladt. A sofőr, aki az első hírek szerint a celeb volt, meghalt, hiába küzdöttek az életéért a mentősök nagyon sokáig. A bulvárlap információi szerint a végzetes baleset előtti estét a barátnőivel töltötte, ők szóltak 3 éves kislánya édesapjának a haláláról.
A halálos baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van, még vizsgálják a rendőrök, hogy történhetett meg ez a tragédia. Az Origo elérte az influenszer egyik Szlovákiában élő ismerősét.
Azt mondta, megbízható forrásból tudja, hogy nem voltak rosszak az útviszonyok, tehát feltehetően nem amiatt sodródott ki a luxusautóval a celeb, mert megcsúszott a jégen vagy a havas úton.
Arról viszont semmit sem tud, hogy próbált-e fékezni, vagy egyenesen nekihajtott a fának.
Kerestük a nagymegyeri rendőröket, nem akartak nyilatkozni. Sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudták ezt az információt, de ha igaz, az újabb kérdéseket vet fel Jákli Mónika rejtélyes balesetével kapcsolatban.
Ő tette? Miért tette, ha ő tette? Vagy nem erről van szó? Mi történt?
Lenge ruhában ült volán mögé Jákli Mónika rejtélyes halála előtt
Az sem érthető, miért hajtott ilyen nagy sebességgel,
ráadásul a Blikknek nyilatkozó helyiek szerint az időjáráshoz képest feltűnően lenge ruhában ült volán mögé. Vajon miért?
Ilyen roncsot még nem láttunk, rettenetesen összetört az autó. A rendőrség műszaki szakértői egy garázsba vitették a fődarabokat, a kisebb törmelékekből is lesz vagy háromzsáknyi. Ha más is ült volna az autóban, ők is szörnyethalnak, ennyire összeroncsolódott gépet még nem láttunk, pedig ez egy erős felépítményű, luxuskategóriájú autó volt"
– mondta a bulvárlapnak egy helyi autómentő.
Ahogy az Origo is megírta, az influenszer egy Mercedes S 580-ban ült, amikor meghalt. A ronccsá tört kocsi mellett találtak rá a tűzoltók. A környezete szerint Jákli Mónika odavolt a drága, feltűnő járgányokért. Jelenlegi párja is szereti a több tízmilliós luxusautókat. A harmincas éveiben járó nő a sportkocsik mellett szívesen pózolt, de inkább a hatalmas, tekintélyt parancsoló terepjárókhoz vonzódott. Gyakran mondogatta is, hogy azokban érzi magát igazán biztonságban.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.