Ilyen ruhában indult utolsó útjára Jákli Mónika

A Blikk több szemtanút is talált, akik látták, hogy nem éppen az időjárásnak megfelelő öltözékben ült volán mögé a ma reggel meghalt celeb. Az influenszer és fitneszmodell Jákli Mónika óriási sebességgel lesodródott az útról és fáknak csapódott.
Ahogy az Origo is megírta, halálos baleset történt Szlovákiában hajnalban. Nagymegyer közelében járt a Mercedes-ével az influenszer és fitneszmodell Jákli Mónika, amikor egy balkanyarban letért az útról és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az autó szinte teljesen szétszakadt, és kigyulladt. A sofőr, aki az első hírek szerint a celeb volt, meghalt, hiába küzdöttek az életéért a mentősök nagyon sokáig. A bulvárlap információi szerint a végzetes baleset előtti estét a barátnőivel töltötte, ők szóltak 3 éves kislánya édesapjának a haláláról.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után
Fotó: Bors

A halálos baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van, még vizsgálják a rendőrök, hogy történhetett meg ez a tragédia. Az Origo elérte az influenszer egyik Szlovákiában élő ismerősét. 

Azt mondta, megbízható forrásból tudja, hogy nem voltak rosszak az útviszonyok, tehát feltehetően nem amiatt sodródott ki a luxusautóval a celeb, mert megcsúszott a jégen vagy a havas úton.

Arról viszont semmit sem tud, hogy próbált-e fékezni, vagy egyenesen nekihajtott a fának. 

Kerestük a nagymegyeri rendőröket, nem akartak nyilatkozni. Sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudták ezt az információt, de ha igaz, az újabb kérdéseket vet fel Jákli Mónika rejtélyes balesetével kapcsolatban. 

Ő tette? Miért tette, ha ő tette? Vagy nem erről van szó? Mi történt?

Lenge ruhában ült volán mögé Jákli Mónika rejtélyes halála előtt

Az sem érthető, miért hajtott ilyen nagy sebességgel, 

ráadásul a Blikknek nyilatkozó helyiek szerint az időjáráshoz képest feltűnően lenge ruhában ült volán mögé. Vajon miért?

Ilyen roncsot még nem láttunk, rettenetesen összetört az autó. A rendőrség műszaki szakértői egy garázsba vitették a fődarabokat, a kisebb törmelékekből is lesz vagy háromzsáknyi. Ha más is ült volna az autóban, ők is szörnyethalnak, ennyire összeroncsolódott gépet még nem láttunk, pedig ez egy erős felépítményű, luxuskategóriájú autó volt"

mondta a bulvárlapnak egy helyi autómentő. 

Ahogy az Origo is megírta, az influenszer egy Mercedes S 580-ban ült, amikor meghalt. A ronccsá tört kocsi mellett találtak rá a tűzoltók. A környezete szerint Jákli Mónika odavolt a drága, feltűnő járgányokért. Jelenlegi párja is szereti a több tízmilliós luxusautókat. A harmincas éveiben járó nő a sportkocsik mellett szívesen pózolt, de inkább a hatalmas, tekintélyt parancsoló terepjárókhoz vonzódott. Gyakran mondogatta is, hogy azokban érzi magát igazán biztonságban.

