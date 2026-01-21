Ilyen ruhában indult utolsó útjára Jákli Mónika

Ahogy az Origo is megírta, halálos baleset történt Szlovákiában hajnalban. Nagymegyer közelében járt a Mercedes-ével az influenszer és fitneszmodell Jákli Mónika, amikor egy balkanyarban letért az útról és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az autó szinte teljesen szétszakadt, és kigyulladt. A sofőr, aki az első hírek szerint a celeb volt, meghalt, hiába küzdöttek az életéért a mentősök nagyon sokáig. A bulvárlap információi szerint a végzetes baleset előtti estét a barátnőivel töltötte, ők szóltak 3 éves kislánya édesapjának a haláláról.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után

Fotó: Bors

A halálos baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van, még vizsgálják a rendőrök, hogy történhetett meg ez a tragédia. Az Origo elérte az influenszer egyik Szlovákiában élő ismerősét.

Azt mondta, megbízható forrásból tudja, hogy nem voltak rosszak az útviszonyok, tehát feltehetően nem amiatt sodródott ki a luxusautóval a celeb, mert megcsúszott a jégen vagy a havas úton.

Arról viszont semmit sem tud, hogy próbált-e fékezni, vagy egyenesen nekihajtott a fának.

Kerestük a nagymegyeri rendőröket, nem akartak nyilatkozni. Sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudták ezt az információt, de ha igaz, az újabb kérdéseket vet fel Jákli Mónika rejtélyes balesetével kapcsolatban.

Ő tette? Miért tette, ha ő tette? Vagy nem erről van szó? Mi történt?

Lenge ruhában ült volán mögé Jákli Mónika rejtélyes halála előtt

Az sem érthető, miért hajtott ilyen nagy sebességgel,

ráadásul a Blikknek nyilatkozó helyiek szerint az időjáráshoz képest feltűnően lenge ruhában ült volán mögé. Vajon miért?

Ilyen roncsot még nem láttunk, rettenetesen összetört az autó. A rendőrség műszaki szakértői egy garázsba vitették a fődarabokat, a kisebb törmelékekből is lesz vagy háromzsáknyi. Ha más is ült volna az autóban, ők is szörnyethalnak, ennyire összeroncsolódott gépet még nem láttunk, pedig ez egy erős felépítményű, luxuskategóriájú autó volt"

– mondta a bulvárlapnak egy helyi autómentő.