Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat: Putyin a teljes befagyasztott orosz vagyont Zelenszkijnek adja

Most jött

Leállította a számlázást az MVM – részletek

jákli mónika

Jákli Mónika volt férje megszólalt a rémisztő pletykákról

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az országot megrázó tragédia után mély csend lengte körül a családot és a közeli hozzátartozókat. Most azonban Jákli Mónika neve újra a figyelem középpontjába került, miután volt férje, Boráros Gábor egy sejtelmes üzenettel jelentkezett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jákli mónikaboráros gáborgyászbalesetInstagramüzenettragédia

Jákli Mónika halála sokkolta az országot. A fitneszmodell és influenszer egy szlovákiai autóbalesetben vesztette életét, alig néhány kilométerre Nagymegyertől. Az édesanya tragédiája után hírességek és civilek egyaránt búcsúztak tőle, a közösségi oldalakat elárasztották a könnyes üzenetek – írta a Bors.

Jákli Mónika volt férje is megszólalt a tragédia után
Jákli Mónika volt férje is megszólalt a tragédia után
Fotó: RTL

A gyász azonban nemcsak a rajongókat érintette mélyen. A történtek Boráros Gábort, Jákli Mónika volt férjét és gyermeke édesapját is összetörték. Az MMA-harcos a tragédia után visszavonult, egy korábbi posztban mindössze annyit kért, hogy a sajtó és a nyilvánosság tisztelje a fájdalmukat és ne keressék.

Most azonban Boráros Gábor újra megszólalt Jákli Mónika halála után

Instagram-történetében mindössze ennyit írt:

Van mit hozzá szólnom a történtekhez. Nekem is vannak olyan kérdéseim, amik nem hagynak nyugodni.”

A pár sor azonnal felkavarta a követőket. Sokan együttérzésüket fejezték ki, mások találgatni kezdtek, mire is gondolhatott az MMA-harcos. Boráros azonban részletekbe nem bocsátkozott, így továbbra is csak sejteni lehet, mi az, ami ennyire nyomasztja.

Jákli Mónika elvesztése nemcsak egy tragikus baleset, hanem egy család és egy kislány életének örökre szóló törése is. A közösségi médiában megjelent sorok pedig azt mutatják, hogy a gyász mellett még mindig sok a megválaszolatlan kérdés.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!