Újabb súlyos kérdőjelek Jákli Mónika halála körül: valaki használta az elhunyt celeb telefonját

A szerda hajnali tragédia óta nem csitulnak a találgatások a fiatal fitneszmodell halálának körülményeiről. Jákli Mónika esetében most egy olyan fejlemény látott napvilágot, amely ismét súlyos kérdéseket vet fel. A Bors számolt be a bizarr körülményekről.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után

Jákli Mónika és a rejtélyes telefonhasználat a baleset után

A celeb barátnője, Turi Xénia képernyőfotót osztott meg arról, hogy Jákli Mónika közösségi oldala a halála után is aktivitást mutatott. A Facebook szerint a profil éjfél előtt még azt jelezte: „Mónika” 14 órával korábban elérhető volt – vagyis jóval a végzetes balesetet követően.

Ez azért különösen megdöbbentő, mert a család állítása szerint a mobiltelefont sem a kórházban, sem később nem találták meg. A készülék holléte azóta is kérdéses.

Megdöbbentő dologra lett figyelmes Turi Xénia Jákli Mónika telefonjával kapcsolatban

Fotó: Turi Xénia/Instagram/Bors

A telefon eltűnése és a vőlegény gyors érkezése

Több forrás szerint Jákli Mónika vőlegénye rendkívül hamar megjelent a baleset helyszínén. Barátok beszámolói alapján elsősorban a telefonját kereste, miközben a mentők megkezdték az újraélesztést. A férfi azt állította, egy applikáció értesítette a balesetről az autó biztonsági rendszerén keresztül. Turi Xénia szerint ugyanakkor különös, hogy a készülék ilyen hangsúlyos szerepet kapott a tragédia perceiben. A barátnő azt is elmondta, hogy információi szerint a telefon lokátora később Komárom környékén jelzett, ami arra utalhat, hogy a mobil a helyszínről máshová került.

Mit tudni eddig a balesetről?

Ahogy arról az Origo elsőként beszámolt, Jákli Mónika Szlovákiában, Nagymegyer közelében szenvedett halálos autóbalesetet. A nagy teljesítményű Mercedes egy balkanyarban letért az útról, majd nagy sebességgel a fák közé csapódott és kigyulladt. A mentők hosszú ideig küzdöttek a nő életéért, ám erőfeszítéseik ellenére a fiatal nő életét vesztette.

A Szlovák rendőrség hírzárlatot rendelt el Jákli Mónika halálának ügyében. A hatóságok a sebességet, az útviszonyokat és az események pontos időrendjét is vizsgálják, de egyelőre nem adnak részletes tájékoztatást.

Később több nagymegyeri térfigyelő kamera felvétele is előkerült. Ezek alapján Jákli Mónika autója Komárom felől érkezett a városba, majd a 63-as főúton haladt tovább. A felvételek ugyanakkor nem adnak egyértelmű választ arra, mi történt a balesetet megelőző percekben, az időbeli eltérések újabb kérdéseket vetnek fel.