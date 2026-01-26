Kiderült, mikor és hol helyezik végső nyugalomra Jákli Mónikát

Csütörtökön kísérik utolsó útjára a januári autóbalesetben elhunyt fitneszmodell, influenszert. Jákli Mónika temetésének időpontja és helyszíne egy, a közösségi médiában megjelent gyászértesítőből vált ismertté, amelyet egy szlovák temetkezési szolgáltató tett közzé – írta a Blikk.hu.

Jákli Mónika búcsúztatását az alistáli temető ravatalozójában tartják

Fotó: YouTube

Nyilvánosságra került Jákli Mónika temetésének helye és időpontja

A tájékoztatás szerint a búcsúszertartást az alistáli temető ravatalozójában tartják. A 31 éves nő január 21-én hunyt el a szlovákiai 63-as számú úton, Alistál és Nagymegyer között.

Az általa vezetett Mercedes a hajnali órákban, eddig nem tisztázott körülmények között sodródott le az útról. A baleset olyan súlyos volt, hogy az influenszer a helyszínen meghalt.

A tragédia után több kérdés is nyitva maradt a baleset körülményeivel kapcsolatban, különösen az utazás célját és előzményeit illetően. A tragédia hajnalán Jákli Mónika Mercedesével a szlovákiai 63-as főúton, Nagymegyer közelében hajtott, amikor eddig tisztázatlan okból letért az útról és nagy sebességgel fák közé csapódott. Az autó súlyosan megsérült, és a nő a helyszínen meghalt. A vizsgálat több szálon fut. A szlovák polgárőrség felhívást tett közzé azoknak, akik kamerafelvétellel rendelkeznek az érintett útszakaszról, mert a baleset előtti események rekonstruálásához kulcsfontosságú adatok hiányoznak.

Több nagymegyeri térfigyelő kamera felvétele szerint a Mercedes még normális tempóban haladt Komárom felől Nagymegyer irányába, és a baleset nagyjából 10–15 perccel a riasztás előtt történhetett. Ezek az idősíkok arra utalnak, hogy az autó valahol megállhatott vagy irányt válthatott az úton.

A halál körülményeivel kapcsolatban több furcsaság is felmerült.

A baleset helyszínén nem találták meg Jákli Mónika mobiltelefonját, és közösségi oldala szerint a készülék éjjel még aktív volt a baleset után. Ezt egy barátnője osztotta meg képernyőfotókkal, ami további kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, ki és hogyan használhatta a profilt a tragédia után.

További érdekességként korábbi jogi lépésekről is megjelent információ: a nő korábban távoltartási végzést kért volt párja ellen súlyos fenyegetések miatt, bár ennek a körülmények között semmilyen hivatalos összefüggését nem erősítették meg a nyomozók. A rendőrség a közlekedési baleset minősítését tartja elsődlegesnek, és hivatalos közleményében hangsúlyozta, hogy a vizsgálat eddigi adatai erre utalnak. A polgárőrség és a hatóságok azt ígérik, hogy amint minden hiányzó részletet feltárnak, átláthatóbb tájékoztatást adnak az események teljes menetéről.