Egy fotót szorongatott volt férje Jákli Mónika temetésén

Hatalmas koszorúk vették körül a koporsót, ami mellé a celeb fotóját is kitették. Ez látszik a Blikk első helyszíni fotóján. Ahogy megírtuk, 31 évesen lett halálos baleset áldozata Jákli Mónika egy hete, január 21-én. A tudósítás szerint a temetés idejére a ravatalozó belső részét lezárták. Oda csak a családtagok és a legközelebbi barátok léphettek be. Kint, a ravatalozó előtt többen némán várakoztak, a gyászolók egy fedett részen gyűltek össze. Egyenként helyezték a fehér virágokból álló koszorúkat a helyükre. A csendet csak a halk zongoraszó törte meg. Nem sokkal fél tizenegy előtt Boráros Gábor, Jákli Mónika kislányának édesapja is megérkezett. A hóna alatt egy bekeretezett fényképet vitt magával, amelyen a közös gyermekük látható. "Fájó szívvel tudatjuk, hogy testvéremet január 29-én,11 órakor kísérjük el utolsó útjára az alistáli (Dolny Štál) temetőben. Nyugodj békében Moncsi!" – így tudatta a celeb testvére a temetés időpontját.

Jákli Mónika egy tévéfelvételen

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.

Ezt állítják a polgárőrök a videóban

A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miort, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.

A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.

Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.