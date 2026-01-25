Megtörte a csendet Jákli Mónika családja, reagáltak a nyilvános információkra

Jákli Mónika halálhíre január 21-én villámcsapásként érte az országot. Az autóbalesetben elhunyt édesanya elvesztése nemcsak a közvéleményt sokkolta, hanem a nyilvánosság ismert szereplőit is, akik közösségi oldalaikon sorra búcsúztak tőle – írta a Borsonline.hu.

Jákli Mónika halála után a család közleményben reagált a találgatásokra

Forrás: RTL Klub

Túl sok a rejtélyes kérdés Jákli Mónika halálával kapcsolatban

A tragédia után azonban nem a gyász maradt az egyetlen közös pont. Az ügy rövid időn belül találgatások és egymásnak ellentmondó értesülések kereszttüzébe került.

A szlovák sajtó olyan információkat kezdett közölni, amelyek szerint Jákli Mónika vőlegénye szokatlan gyorsasággal érkezett a baleset helyszínére, és viselkedése több kérdést is felvetett.

Egyes beszámolók szerint a férfi a nő mobiltelefonját kereste, miközben az is feltűnést keltett, hogy a fagyos időjárás ellenére nem volt az időjáráshoz megfelelően felöltözve. A fitneszmodell halálesete ezzel nem zárult le. Újabb hullámokat vert, amikor a nyilvánosság elé került Jákli Mónika korábbi párjának, Boráros Gábornak a neve. Szlovák lapok arról írtak, hogy az édesanya még életében távoltartási végzést kezdeményezett az MMA-harcos ellen, miután az többször fenyegető üzeneteke küldött az influenszernek. A távoltartást a bíróság el is rendelte. A Boráros által küldött üzenetek is napvilágot láttak, amelyek tartalma sokak szerint elfogadhatatlan hangvételű volt:

„ha nem válaszolsz, megyek és kihúzom belőled a beleiddel együtt”

„megyek haza, bőgni fogsz, azt garantálom"

„elviszem a cuccaidat és mindent fölgyújtok”

„mindjárt megyek utánad, és ott a hotelben megfojtalak a jeges vízben”.

Az exférj kategorikusan cáfolja, hogy valaha távoltartási végzést kért volna ellene Jákli, és szerinte inkább a vőlegény háza táján kellene a válaszokat keresni volt felesége rejtélyek övezte halálát illetőleg.

Reagált a család az ismert információkra

Közlemény

Szeretnénk a család nevében megköszönni a rengeteg részvétnyilvánítást és az együttérző üzeneteket. Az elmúlt időszakban sajnos több téves, megalapozatlan információ is napvilágra került, amelyek bizonytalanságot és találgatásokat eredményeztek.

Ezúton szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményét pontosan ismerjük. A rendelkezésünkre álló információk, valamint bizonyítékok alapján egyértelműen kizárható, hogy testvéremet a halála előtti órákban bárki bántalmazta vagy üldözte volna.

A történtekkel kapcsolatban hiteles információt kizárólag az elhunyt édesanyja és én, a testvére közölhetünk.

Minden más, a családon kívüli személytől származó nyilatkozat – tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek közvetlen, teljes körű és ellenőrzött információkkal – nem tekinthető hitelesnek vagy megalapozottnak.

Ezúton is jelezzük, hogy a család a történtekkel kapcsolatban a sajtó részére nem kíván nyilatkozni.

A balesethez vezető események részleteit a család a magánélet védelme érdekében nem hozza nyilvánosságra. Kérjük a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, valamint a valótlan, feltételezésen alapuló vagy nem ellenőrzött információk közlésétől, különös tekintettel a családra és a gyermekekre.

Testvérem Facebook-oldalát senki nem törte fel, a hozzáféréssel én rendelkezem.

A temetés időpontjáról a család hivatalosan, testvérem Facebook-oldalán fog tájékoztatást adni.

A család fenntartja a jogot, hogy a jó hírnevét, valamint az elhunyt emlékét sértő valótlan állításokkal szemben megtegye a szükséges jogi lépéseket.

Megértéseteket és együttérzéseteket köszönjük!

– írták közleményükben.