Őrült száguldás előzhette meg Jákli Mónika tragédiáját – megszólalt egy szakértő

Amint arról az Origo is beszámolt, halálos baleset történt szerda hajnalban a szlovákiai Nagymegyer közelében. Az ismert influenszer és fitneszmodell, Jákli Mónika luxus Mercedesével letért az útról egy balkanyarban és hatalmas sebességgel a fák közé csapódott. Az autó gyakorlatilag kettészakadt, majd kigyulladt. A mentők hosszasan küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni, a celeb a helyszínen meghalt. A Bors Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szakértői véleményére volt kíváncsi a balesettel kapcsolatban.

Szerdán hajnalban autóbalesetben meghalt Jákli Mónika (Fotó: Mediaworks)

A tragédia pontos körülményeit műszaki szakértő vizsgálja, aki várhatóan meg fogja állapítani, milyen sebességgel haladhatott az autó a becsapódás pillanatában.

Ezt mondta a szakértő Jákli Mónika balesetével kapcsolatban

Borbély Zoltán pontos sebességet ugyan nem tud megjelölni, de a jármű rongálódásai alapján egyértelműen arra következtet, hogy a Mercedes S 580-as komoly tempóval haladhatott. – Az, hogy a jármű a becsapódás után ki is gyulladt, tovább erősíti azt a feltételezést, hogy nagy erejű ütközés történt – tette hozzá.

A szakértő úgy véli, csupán a csúszós útviszonyok ritkán vezetnek ilyen súlyos következményekhez.

A Mercedesek masszív biztonsági rendszerei kifejezetten jók, de nincs olyan autó, amely minden sebességtől meg tudna védeni. Valószínűleg olyan belső sérülések keletkezhettek a becsapódás során – például súlyos szervi, mellkasi vagy fejsérülések –, amelyek az orvosi gyakorlatban gyakran azonnal életveszélyesnek számítanak”

– hangsúlyozta a szakjogász.