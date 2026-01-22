Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

Jákli Mónika

Őrült száguldás előzhette meg Jákli Mónika tragédiáját – megszólalt egy szakértő

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Műszaki szakértő vizsgálja, hogy milyen sebességgel haladhatott az autó az ütközés pillanatában. A Bors Borbély Zoltán közlekedési szakjogászt szólaltatta meg Jákli Mónika balesetével kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jákli Mónikaközlekedési szakjogászhalálos balesetbalesetBorbély Zoltánszakértő

Amint arról az Origo is beszámolt, halálos baleset történt szerda hajnalban a szlovákiai Nagymegyer közelében. Az ismert influenszer és fitneszmodell, Jákli Mónika luxus Mercedesével letért az útról egy balkanyarban és hatalmas sebességgel a fák közé csapódott. Az autó gyakorlatilag kettészakadt, majd kigyulladt. A mentők hosszasan küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni, a celeb a helyszínen meghalt. A Bors Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szakértői véleményére volt kíváncsi a balesettel kapcsolatban.

Szerdán hajnalban autóbalesetben meghalt Jákli Mónika
Szerdán hajnalban autóbalesetben meghalt Jákli Mónika (Fotó: Mediaworks)

A tragédia pontos körülményeit műszaki szakértő vizsgálja, aki várhatóan meg fogja állapítani, milyen sebességgel haladhatott az autó a becsapódás pillanatában.

Ezt mondta a szakértő Jákli Mónika balesetével kapcsolatban

Borbély Zoltán pontos sebességet ugyan nem tud megjelölni, de a jármű rongálódásai alapján egyértelműen arra következtet, hogy a Mercedes S 580-as komoly tempóval haladhatott. – Az, hogy a jármű a becsapódás után ki is gyulladt, tovább erősíti azt a feltételezést, hogy nagy erejű ütközés történt – tette hozzá.

A szakértő úgy véli, csupán a csúszós útviszonyok ritkán vezetnek ilyen súlyos következményekhez.

A Mercedesek masszív biztonsági rendszerei kifejezetten jók, de nincs olyan autó, amely minden sebességtől meg tudna védeni. Valószínűleg olyan belső sérülések keletkezhettek a becsapódás során – például súlyos szervi, mellkasi vagy fejsérülések –, amelyek az orvosi gyakorlatban gyakran azonnal életveszélyesnek számítanak”

– hangsúlyozta a szakjogász.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!