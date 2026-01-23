Botrány a Jákli Mónika-ügyben: Rohadj meg, f*szkalap

Egy megrázó tragédia és a közösségi médiában megjelenő döbbenetes érzéketlenség olyan indulatokat szabadított fel, amilyenek ritkán kerülnek felszínre a hazai nyilvánosságban. Egyetlen komment is elég volt ahhoz, hogy egy alapvetően higgadt műsorvezető nyilvánosan és kendőzetlen őszinteséggel fogalmazza meg mindazt, amit sokan csak magukban gondoltak. Mindez Jákli Mónika halálhírévél kapcsolatban történt meg a Bors szerint.

Jákli Mónika egy tévéműsorban

Fotó: Ripost

A KVTV podcast – teljes nevén Ki Vagy Te Valójában? – házigazdáját, Tihanyi Pétert eddig a visszafogott, empatikus megszólalásai jellemezték. Műsoraiban influenszerekkel, színészekkel és közéleti szereplőkkel beszélget párkapcsolatokról, karrierutakról és az élet nehezebb kérdéseiről, miközben a közösségi felületeken érkező reakciókat is következetesen higgadtan kezelte. A hallgatók éppen ezt a nyugodt, emberközeli hangvételt tartották a műsor egyik legnagyobb erényének. Éppen ezért keltett feltűnést, amikor a műsorvezető ezúttal szakított a megszokott stílussal, és nyilvánosan, kendőzetlen őszinteséggel reagált egy érzéketlen hozzászólásra.

Nyugodj békében! Az egyik legszerethetőbb beszélgetőpartnerem voltál, Moncsi. Még mondtam is a beszélgetésünk után, hogy ennyire pozitívat még senkiben nem csalódtam. Itt maradsz velünk, őrizzük az emléked"

– közölte a videójában, amire megdöbbentő hozzászólás érkezett.

A műsorvezető érthető módon nem hagyta szó nélkül a tapintatlan megjegyzést (Fotó: Instagram)

A valódi nevét bátran elhallgató valaki ezt írta: „Nem kár érte".

Ez a megjegyzés váltotta ki azt az indulatot, amelyet Tihanyi Péter az Insta-történetében adott hangosan tudtára a követőinek. A műsorvezető elmondta, hogy alapvetően soha nem reagál kommentekre, ezúttal azonban képtelen volt szó nélkül elmenni amellett, hogy valaki egy halálhírre ilyen hangnemben reagáljon. Megszólalása kemény volt és nyers, ugyanakkor minden szava őszinte felháborodásról árulkodott a botrányos megjegyzés miatt.

Hogy lehetnek emberek ennyire szarháziak, de most tényleg. Soha semmilyen kommentre, semmire nem válaszolok. De valakinek a halálhírére azt írni, a videónk alá, hogy nem kár érte? Hát, takarodj az oldalamról! Soha többé semmiben nem akarlak látni, nem akarom, hogy kommentelj, egyszerűen rohadj meg ember! Rohadj meg! F*szkalap!"

– válaszolta az illetőnek, és a szó miatt elnézést kért a többiektől.