Botrány a Jákli Mónika-ügyben: Rohadj meg, f*szkalap

Egy megrázó tragédia és a közösségi médiában megjelenő döbbenetes érzéketlenség olyan indulatokat szabadított fel, amilyenek ritkán kerülnek felszínre a hazai nyilvánosságban. Egyetlen komment is elég volt ahhoz, hogy egy alapvetően higgadt műsorvezető nyilvánosan és kendőzetlen őszinteséggel fogalmazza meg mindazt, amit sokan csak magukban gondoltak. Mindez Jákli Mónika halálhírévél kapcsolatban történt meg a Bors szerint.
A KVTV podcast – teljes nevén Ki Vagy Te Valójában? – házigazdáját, Tihanyi Pétert eddig a visszafogott, empatikus megszólalásai jellemezték. Műsoraiban influenszerekkel, színészekkel és közéleti szereplőkkel beszélget párkapcsolatokról, karrierutakról és az élet nehezebb kérdéseiről, miközben a közösségi felületeken érkező reakciókat is következetesen higgadtan kezelte. A hallgatók éppen ezt a nyugodt, emberközeli hangvételt tartották a műsor egyik legnagyobb erényének. Éppen ezért keltett feltűnést, amikor a műsorvezető ezúttal szakított a megszokott stílussal, és nyilvánosan, kendőzetlen őszinteséggel reagált egy érzéketlen hozzászólásra.
Nyugodj békében! Az egyik legszerethetőbb beszélgetőpartnerem voltál, Moncsi. Még mondtam is a beszélgetésünk után, hogy ennyire pozitívat még senkiben nem csalódtam. Itt maradsz velünk, őrizzük az emléked"
– közölte a videójában, amire megdöbbentő hozzászólás érkezett.
A valódi nevét bátran elhallgató valaki ezt írta: „Nem kár érte".
Ez a megjegyzés váltotta ki azt az indulatot, amelyet Tihanyi Péter az Insta-történetében adott hangosan tudtára a követőinek. A műsorvezető elmondta, hogy alapvetően soha nem reagál kommentekre, ezúttal azonban képtelen volt szó nélkül elmenni amellett, hogy valaki egy halálhírre ilyen hangnemben reagáljon. Megszólalása kemény volt és nyers, ugyanakkor minden szava őszinte felháborodásról árulkodott a botrányos megjegyzés miatt.
Hogy lehetnek emberek ennyire szarháziak, de most tényleg. Soha semmilyen kommentre, semmire nem válaszolok. De valakinek a halálhírére azt írni, a videónk alá, hogy nem kár érte? Hát, takarodj az oldalamról! Soha többé semmiben nem akarlak látni, nem akarom, hogy kommentelj, egyszerűen rohadj meg ember! Rohadj meg! F*szkalap!"
– válaszolta az illetőnek, és a szó miatt elnézést kért a többiektől.
Nemsokára kiderül, mi történt Jákli Mónika utolsó óráiban
Kislányának édesapja keddre ígért tájékoztatást az influenszer és fitneszmodell rejtélyes halálával kapcsolatban, amelyben több kérdés is felmerült. A szlovák polgárőrség közleménye, a hivatalos nyilatkozat szerint a hatóság embereiben már összeállt a történet, de egy apró mozaik még hiányzik ahhoz, hogy bejelentést tegyenek. Hamarosan viszont erre is sor kerül. Ahogy az Origo is megírta, január 21-én hajnalban halálos baleset történt Szlovákiában. Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.
A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait.
