Ez történt Jákli Mónikával a halálos balesete előtti napokban

Ahogy az Origo is megírta, halálos baleset történt Szlovákiában január 21-én hajnalban. Nagymegyer közelében járt a Mercedes-ével az influenszer és fitneszmodell Jákli Mónika, amikor egy balkanyarban letért az útról és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az autó szinte teljesen szétszakadt, és kigyulladt. A sofőr, aki az első hírek szerint a celeb volt, meghalt, hiába küzdöttek az életéért a mentősök.

Elhunyt Jákli Mónika egy borzalmas autóbalesetben (Fotó: Mediaworks)

Ezzel töltötte utolsó napjait Jákli Mónika

A közösségi oldalán megosztott bejegyzések alapján a tragikusan fiatal és hirtelen meghalt fitneszmodell az utolsó napokban is a megszokott életritmusát követte.

Főzött, edzett, és minden lehetséges időt igyekezett 3 éves kislányával tölteni.

A barátaival is találkozott, a hétvégét nyugodt, szeretettel teli légkörben töltötte. Egy fotón egy hatalmas rózsacsokor is feltűnt, amelyet feltehetően a párjától kapott – írta meg a Bors.

Gyermeke édesapja Boráros Gábor, akivel már nem alkottak egy párt, ezt írta a halála után.

