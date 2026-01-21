Ez történt Jákli Mónikával a halálos balesete előtti napokban

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy brutális balesetben halt meg Boráros Gábor kislányának édesanyja szerda hajbalban Nagymegyernél. A Bors járt utána, hogy a népszerű fitneszmodell és influenszer, Jákli Mónika mivel töltötte élete utolsó napjait.
Ahogy az Origo is megírta, halálos baleset történt Szlovákiában január 21-én hajnalban. Nagymegyer közelében járt a Mercedes-ével az influenszer és fitneszmodell Jákli Mónika, amikor egy balkanyarban letért az útról és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az autó szinte teljesen szétszakadt, és kigyulladt. A sofőr, aki az első hírek szerint a celeb volt, meghalt, hiába küzdöttek az életéért a mentősök. 

Elhunyt Jákli Mónika, aki az utolsó napját a megszokott rutinjával töltötte, mit sem sejtve.
Elhunyt Jákli Mónika egy borzalmas autóbalesetben (Fotó: Mediaworks)

Ezzel töltötte utolsó napjait Jákli Mónika

A közösségi oldalán megosztott bejegyzések alapján a tragikusan fiatal és hirtelen meghalt fitneszmodell az utolsó napokban is a megszokott életritmusát követte. 

Főzött, edzett, és minden lehetséges időt igyekezett 3 éves kislányával tölteni. 

A barátaival is találkozott, a hétvégét nyugodt, szeretettel teli légkörben töltötte. Egy fotón egy hatalmas rózsacsokor is feltűnt, amelyet feltehetően a párjától kapott – írta meg a Bors.

Gyermeke édesapja Boráros Gábor, akivel már nem alkottak egy párt, ezt írta a halála után

Mi pedig ezt tudtuk meg Jákli Mónika rejtélyes balesetének körülményeiről az egyik ismerősétől. Ez az érdekes információ, ha igaz, sok mindenre magyarázatot adhat. Kattintson és tudja meg, mit mondott nekünk!

 

 

