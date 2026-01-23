Váratlan fordulat: már tudják, mi történt Jákli Mónika utolsó útján

A szlovák polgárőrség Facebookon közzétett, hivatalos nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a család kérdésére segítenek Jákli Mónika halálos balesetének ügyében. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján már pontosan rekonstruálható, hogy ki kivel lépett kapcsolatba, mikor történt mindez, percre lebontva, valamint az érintettek és az autók mozgása, teljes útvonala is ismert. Az események időrendje gyakorlatilag összeállt, a teljes kép véglegesítéséhez már csak egyetlen, még hiányzó részletre van szükség. A hatóság emberei pár napot kérnek és előállnak azzal, mi történt pontosan.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után

Fotó: Bors

Ahogy az Origo is megírta, január 21-én hajnalban halálos baleset történt Szlovákiában. Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait.

Felvételeken látható Jákli Mónika autója

A szlovák polgárőrség felhívásban kérte azok segítségét, akiknek kamerája van és a 63-as főút azon szakaszán laknak, ahol Jákli Mónika autózott a halála előtt. Elsősorban a Nagymegyer–Bogya–Tany–Őrsújfalu, illetve az Alistál–Albár–Hegyéte közötti útszakaszok mentén élők jelentkezését várják. Talán jelentkezett valaki, és segített abban, hogy összeálljon a kép Jákli Mónika utolsó óráiról. Erről egyelőre nem tudni. Ami biztos az az, hogy Kristián Szedláknak, a Szlovákiai Országos polgárőrség elnökének posztjában ez áll:

„Amint minden adat megerősítést nyer, tiszta vizet öntünk a pohárba, és hivatalos közleményben tájékoztatjuk a nyilvánosságot.