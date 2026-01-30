Szívszorító videó Jákli Mónika utolsó útjáról

A csütörtök délelőtti búcsúztatáson Jákli Mónika rokonai, barátai, a magyar celeb és érdeklődő rajongók is lerótták tiszteletüket a 31 évesen meghalt influenszer és fitneszmodell előtt. A ravatalozóba kizárólag a családtagokat és a legközelebbi barátokat engedték be, a gyászolók többsége kint, egy fedett területen várakozott. Sokan fehér virágokkal és koszorúkkal érkeztek.

2026. január 29-én Jákli Mónika temetésén, koporsója mellett kislánya édesapja, Boráros Gábor áll

Fotó: Szabolcs László / Bors

A borongós idő ellenére sokan összegyűltek, hogy elköszönjenek Jákli Mónikától, akinek váratlan halála az egész országot megrázta. A gyászolók között ott volt a volt férje, Boráros Gábor, aki kislányuk fényképével a hóna alatt érkezett, majd később a koporsóra helyezte. A fitneszmodell vőlegénye, Dobosi Roderik sem hiányzott a búcsúzók közük, de több ismert közéleti szereplő is elkísérte utolsó útjára. Hogy kik, azt ide kattintva megtudhatja. A helyszínen készült első fotókat itt láthatja, a Blikk helyszínen készült, szívszorító videóját pedig ide kattintva láthatja Jákli Mónika utolsó útjáról.

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.

Ezt állítják a polgárőrök a videóban

A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.

A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.

Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.