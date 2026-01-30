Szívszorító videó Jákli Mónika utolsó útjáról

A csütörtök délelőtti búcsúztatáson Jákli Mónika rokonai, barátai, a magyar celeb és érdeklődő rajongók is lerótták tiszteletüket a 31 évesen meghalt influenszer és fitneszmodell előtt. A ravatalozóba kizárólag a családtagokat és a legközelebbi barátokat engedték be, a gyászolók többsége kint, egy fedett területen várakozott. Sokan fehér virágokkal és koszorúkkal érkeztek.
A borongós idő ellenére sokan összegyűltek, hogy elköszönjenek Jákli Mónikától, akinek váratlan halála az egész országot megrázta. A gyászolók között ott volt a volt férje, Boráros Gábor, aki kislányuk fényképével a hóna alatt érkezett, majd később a koporsóra helyezte. A fitneszmodell vőlegénye, Dobosi Roderik sem hiányzott a búcsúzók közük, de több ismert közéleti szereplő is elkísérte utolsó útjára. Hogy kik, azt ide kattintva megtudhatja. A helyszínen készült első fotókat itt láthatja, a Blikk helyszínen készült, szívszorító videóját pedig ide kattintva láthatja Jákli Mónika utolsó útjáról.
Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?
Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.
A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.
Ezt állítják a polgárőrök a videóban
A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.
A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.
Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.
Több embert is felhívott Jákli Mónika hajnalban a halála előtt
A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. Hajnali 3 óra 29 perckor egy „TR” monogrammal jelölt embert hívott, de a készüléke le volt halkítva, így a hívást nem vette észre. Pár órával később megpróbálta visszahívni, akkor már nem élt a celeb.
Elmondása szerint nem volt jellemző, hogy éjszaka keresse őt, ezért úgy gondolja, Mónika bajban érezhette magát.
Nem sokkal ezután egy másik ismerősét, „JK”-t is megpróbálta elérni a nő. Vele aznap éjfél körül még együtt volt, JK párjával közös fénykép is készült róluk. Körülbelül 3 óra 45 perckor Mónika egy „R” monogrammal jelölt emberrel telefonon beszélt.
Az egymást rövid időn belül követő, szokatlan időpontban indított hívások több kérdést is felvetnek.
A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről SMS-ben érkezett értesítés pontos helymeghatározással.
Miért vitte magával a ruháit Jákli Mónika?
A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye. A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és az nem érdekelte, él-e. Az influenszer autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Vajon menekült a férfitől? El akart költözni?
A tárgyakat annak az ismerősnek adták át a rendőrök, aki reggel a helyszínre ment és akit Mónika az éjszaka megpróbált telefonon elérni.
A szlovákiai polgárőrség a közzétett videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy Jákli Mónika autóját a városba érkezésekor nem rögzítették a térfigyelő kamerák, aminek okára egyelőre nincs magyarázat. Ugyanígy tisztázatlan maradt az is, mi indokolta az extrém nagy sebességet, amellyel haladt, illetve azt sem tudni, miért próbálta a hajnali órákban több ismerősét is telefonon elérni. Ezekre a kérdésekre még mindig keresik a válaszokat, de a szlovák polgárőrség jelezte: még abban az esetben sem biztos, hogy minden részlet nyilvánosságra kerül, ha a körülmények később tisztázódnak. Egy viszont biztos, – és ezt már nem a polgárőrök mondják –, az igazság csak a nyomozás lezárása után derülhet ki a tragikusan fiatalon meghalt celeb rokonai számára.
