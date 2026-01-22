Elképesztő híresztelések láttak napvilágot Jákli Mónika vőlegénye kapcsán

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, január 22-én hajnal 4 óra körül halálos autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika. A tragédia Szlovákiában, a hírhedten rossz állapotban lévő 63-as főúton, Nagymegyer közelében történt, miután a 31 éves fitneszmodell a nagydűri letérőnél lesodródott az útról és fának csapódott Mercedes S 580-as járművével. A celeb akár 180 km/h-val is hajthatott, erre utal, hogy a luxusautó darabokra szakadt, majd a becsapódást követően lángra is kapott.

Jákli Mónika új párja el is jegyezte őt néhány hónapot követően (Fotó: Instagram)

Túl hamar a tragédia helyszínére ért Jákli Mónika vőlegénye

A néhai fitneszmodellre hamar rátalált a boldogság, miután 2024 októberében véget ért a házassága Boráros Gáborral. Új kedvese, egy Komáromban élő felvidéki üzletember el is jegyezte őt néhány hónapon belül – írja a Borsonline.hu.

A Pluska.sk szlovák hírportál információi szerint Jákli Mónika párja meglepően hamar, már a mentők beavatkozása közben a tragikus baleset helyszínére ért. Ez a mentőknek sem kerülte el a figyelmét, állítólag meg is kérdezték tőle, hogyan lehetséges, hogy ilyen hamar értesült a balesetről. A férfi azt válaszolta, hogy egy, a mobiltelefonján futó alkalmazás figyelmeztette, amely rögzítette Mónika autójának hirtelen megállását. Ugyanis a gépkocsi az ő kereskedésének a tulajdona volt.

Furcsán viselkedett a vőlegény

Az ott tartózkodók szerint a férfi viselkedése szokatlanul hűvösnek tűnt. „Nem érdeklődött az egészségi állapota felől. Csak a nő mobiltelefonját kereste” – állítják szemtanúk. Két egymástól független forrás szerint Mónika családja később a kórházban próbálta megkeresni az említett mobilt, sikertelenül. Az hogy végül mi történt a telefonnal, egyelőre nem ismert.