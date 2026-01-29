Ez történt Jákli Mónika volt férje és a párja között a temetésen

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata az elmúlt időszakban már nem volt mentes a feszültségektől, ugyanakkor kislányuk, Zora miatt igyekeztek működő keretek között tartani a viszonyukat. A gyermekük iránti felelősség sokáig felülírta a személyes ellentéteiket. Ahogy az Origo is beszámolt róla, Jákli Mónika január 21-én hajnalban Nagymegyernél óriási sebességgel nekihajtott a fáknak a Mercedesével. A kocsi kettétört, az influenszer fitneszmodell pedig meghalt. Boráros Gábor úgy véli, a halálos balesetért egykori kedvese új párja is felelőssé tehető, és ezen álláspontját mostanában egyre határozottabban képviselte. Ezután már az addig hallgató Dobosi Roderik is megszólalt. Elmondta, hogy Mónika a volt férjétől távoltartást kért.

2026. január 29-én Jákli Mónika temetésén, koporsója mellett kislánya édesapja, Boráros Gábor áll

Fotó: Szabolcs László / Bors

Feszültség Jákli Mónika korábbi és új párja között

A két férfi között mára érezhetően megromlott a viszony, ami Jákli Mónika temetésén is megmutatkozott, hiszen mindketten jelen voltak a búcsúztatáson.

Hogy tudott ilyennel maradni Mónika? Aki veri, zsarolja, kidobja, terrorizálja? Végül az utolsó útját is ennek köszönheti. Mindezek után a régmúlt üzeneteimbe kapaszkodva akarja menteni magát? Utolsó büdös korcs"

– írta Boráros Gábor Dobosi Roderikről.

Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg"

– magyarázta Dobosi Roderik.

Így érkezett el január 29-e, Jákli Mónika temetésének napja.

A jelenlévők árgus szemmel figyelték a két férfit. Azt mondák a Borsnak, a szertartás alatt végig érzékelhető volt, hogy tudatosan tartják a távolságot egymástól. Nem keresték egymás tekintetét, egyetlen szót sem váltottak, sőt, még a ravatalnál sem álltak egymás közelébe. Dobosi Roderik, a nő vőlegénye láthatóan megviselt állapotban a könnyeivel küzdött, míg Boráros Gábor csendesen, visszafogottan vett búcsút volt feleségétől, de ő is sírt. A köztük feszülő ellentét érezhetően meghatározta a hangulatot. Ugyanakkor a búcsúztatás légkörét nem a konfliktus, hanem a csend, a kimondatlan indulatok és a visszafojtott érzelmek határozták meg az alistáli temetőben.