Fontos bejelentést tett Jákli Mónika volt férje

Ahogy tegnap kiderült, Jákli Mónika temetésére január 29-én, csütörtökön 11 órakor kerül sor az alistáli temető ravatalozójában. A búcsú időpontjának közzététele után érzelmi hullám söpört végig a közösségi oldalakon: követők, barátok és ismeretlenek százai osztják meg részvétnyilvánításaikat. A 31 éves influenszer és fitneszmodell halála mélyen megrázta a közösséget. Sokan már búcsú napjára készülnek, gyertyával, üzenetekkel és személyes emlékekkel tisztelegnek előtte. Emellett egy megható videó kering a neten futótűzként.

Vajon megismerhetjük Jákli Mónika rejtélyes halálának minden részletét?

Ahogy az Origo is megírta, január 21-én hajnalban halálos baleset történt Szlovákiában. Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte az utolsó napjait.

Ezt derítették ki a szlovák polgárőrök Jákli Mónika rejtélyes halálával kapcsolatban

A celeb családjának kérésére a Szlovákiai Országos Polgárőrség tagjai is segítenek a szerdai halálos baleset körülményeinek tisztázában. Szombat este egy videót tettek közzé arról, mi az, amit eddig sikerült feltárniuk. Hangsúlyozták, ez nem hivatalos hatósági közlés, csak az eddig összegyűjtött adatok, tanúvallomások és technikai információk összesítése, amelyek közül több részlet még további tisztázásra szorul. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat, ami után a rendőrség ezt a nyilatkozatot tette közzé.

Boráros Gábor bejelentést tett a temetéssel kapcsolatban

A temetéssel kapcsolatos információkat már valószínűleg olvastátok, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem én döntöm el, és nem is szeretném eldönteni senkinek az esetében, hogy ki az, aki ott lehet, vagy ki az, aki nem lehet ott a temetésen. Ha erre külön engedélyt akartok kérni vagy bármi hasonló, akkor szerintem inkább a családtagokat kéne erről megkérdezni, ugyanis nekem nem áll sem szándékomban, sem jogomban megtiltani vagy megmondani valakinek, hogy részt vehet vagy nem a temetésen"

- fogalmazott Instagram-sztorijában Boráros Gábor a Bors cikke szerint.