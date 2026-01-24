Mint ismert, Jákli Mónika szerda hajnalban halálos baleset áldozata lett Nagymegyernél a fekete Mercedesével. A 31 éves influenszer és fitneszmodell halála mélyen megrázta a barátokat és a követőket, de a legnagyobb veszteség a családját érte. A gyászban osztozik volt párja, Boráros Gábor, valamint közös gyermekük, a négyéves Zora is.

Boráros Gábor és Jákli Mónika

Fotó: Bors/ RTL Sajtó klub

Az MMA-harcos a tragédia utáni órákban azonnal a baleset helyszínére sietett, ahol gyertyát gyújtott és egy virágot is elhelyezett a fák között. Már ekkor eldöntötte, hogy szakember segítségét kéri annak érdekében,

hogy a lehető legkíméletesebb módon tudja közölni kislányával az édesanyja halálhírét.

A Blikk úgy tudja, Zora egyelőre még nem tud arról, hogy az édesanyja meghalt. Boráros Gábor pénteken a közösségi oldalán számolt be arról, hogy konzultált egy gyermekpszichológussal, ugyanakkor a legnehezebb pillanat még előtte áll.

El kell mondania a kislányának, hogy többé nem ölelheti magához szeretett édesanyját.

Megható posztot tett közzé Jákli Mónika volt férje

A férfi péntek este az Insta-oldalán osztott meg egy megható fotósorozatot, amelyeken a kicsivel látható. A bejegyzéshez angol nyelvű üzenetet fűzött, amelyben az alábbi sorokkal fordult a követőihez:

Az apa nem a haláltól fél. Attól fél, hogy eljön egy nap, amikor a gyerekeinek szükségük lesz rá – és ő nem lesz ott."

Nemsokára kiderül, mi történt Jákli Mónika utolsó óráiban

Kislányának édesapja keddre ígért tájékoztatást az influenszer és fitneszmodell rejtélyes halálával kapcsolatban, amelyben több kérdés is felmerült. A szlovák polgárőrség közleménye, a hivatalos nyilatkozat szerint a hatóság embereiben már összeállt a történet, de egy apró mozaik még hiányzik ahhoz, hogy bejelentést tegyenek. Hamarosan viszont erre is sor kerül. Ahogy az Origo is megírta, január 21-én hajnalban halálos baleset történt Szlovákiában. Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ma pedig megírtuk, hogy már szakértők vizsgálják a Mercedest, amit Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell vezetett. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek rajta.