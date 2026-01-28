Sokkoló videóban tálalt ki Jákli Mónika volt férje

Egy hete már, hogy megérkezett a tragikus hír: meghalt Jákli Mónika. A 31 éves celeb halálos balesetet szenvedett a szlovákiai Nagymegyernél. Máig tisztázatlan körülmények között lesodródott a Mercedesével az útról és a fák közé csapódott egy balkanyarban. Olyan óriási erővel csapódott be, hogy esélye sem volt a túlélésre. Amikor a tűzoltók megérkeztek, az influenszer és fitneszmodell teste a teljesen szétroncsolódott luxusautója mellett volt. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. A helyszínen sokáig próbálták újraéleszteni, és még bevitték a kórházba, de ott belehalt a sérüléseibe. Azóta próbálnak rájönni, mi vezette őt a halálba. Volt férje, Boráros Gábor pedig napokig próbált rájönni, hogy mondja el 4 éves kislányuknak: az édesanyja nincs többé.

Boráros Gábor és Jákli Mónika

Az elmúlt egy hétben nem múlt egy úgy nap, hogy ne írtunk volna valamit Jákli Mónika rejtélyes halálával kapcsolatban. A rendőrök azonnal munkába láttak, ahogy január 21-én a helyszínre érte, a család kérésére viszont a szlovák polgárőrség is bekapcsolódott a nyomozásba. Pár nappal később a polgárőrök ezt a videót tették közzé arról, amit megtudtak, a rendőrök pedig egy közleményt osztottak meg.

Boráros Gábor első reakciója az volt, hogy Instájára kiírta, mindenki hagyja békén, aztán szép lassan kötélnek állt.

A hétvégén még arról volt szó, hogy kedden kora délután sajtótájékoztatót tart, csakhogy ezután Jákli Mónika testvére közölte a celeb közösségi oldalán, hogy minden olyan információ téves, de legalább megkérdőjelezhető, ami nem tőlük származik. Az nem világos, hogy vajon emiatt gondolta-e meg magát Boráros Gábor, vagy más miatt, mindenesetre a sajtótájékoztatót elhalasztotta, és helyette egy videót tett közzé a közösségi oldalán tegnap délután miután Mónika új vőlegénye azt mondta, távoltartási végzést kért a nő Gábor ellen.