Sokkoló videóban tálalt ki Jákli Mónika volt férje

Egy hete már, hogy megérkezett a tragikus hír: meghalt Jákli Mónika. A 31 éves celeb halálos balesetet szenvedett a szlovákiai Nagymegyernél. Máig tisztázatlan körülmények között lesodródott a Mercedesével az útról és a fák közé csapódott egy balkanyarban. Olyan óriási erővel csapódott be, hogy esélye sem volt a túlélésre. Amikor a tűzoltók megérkeztek, az influenszer és fitneszmodell teste a teljesen szétroncsolódott luxusautója mellett volt. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. A helyszínen sokáig próbálták újraéleszteni, és még bevitték a kórházba, de ott belehalt a sérüléseibe. Azóta próbálnak rájönni, mi vezette őt a halálba. Volt férje, Boráros Gábor pedig napokig próbált rájönni, hogy mondja el 4 éves kislányuknak: az édesanyja nincs többé.
Az elmúlt egy hétben nem múlt egy úgy nap, hogy ne írtunk volna valamit Jákli Mónika rejtélyes halálával kapcsolatban. A rendőrök azonnal munkába láttak, ahogy január 21-én a helyszínre érte, a család kérésére viszont a szlovák polgárőrség is bekapcsolódott a nyomozásba. Pár nappal később a polgárőrök ezt a videót tették közzé arról, amit megtudtak, a rendőrök pedig egy közleményt osztottak meg.
Boráros Gábor első reakciója az volt, hogy Instájára kiírta, mindenki hagyja békén, aztán szép lassan kötélnek állt.
A hétvégén még arról volt szó, hogy kedden kora délután sajtótájékoztatót tart, csakhogy ezután Jákli Mónika testvére közölte a celeb közösségi oldalán, hogy minden olyan információ téves, de legalább megkérdőjelezhető, ami nem tőlük származik. Az nem világos, hogy vajon emiatt gondolta-e meg magát Boráros Gábor, vagy más miatt, mindenesetre a sajtótájékoztatót elhalasztotta, és helyette egy videót tett közzé a közösségi oldalán tegnap délután miután Mónika új vőlegénye azt mondta, távoltartási végzést kért a nő Gábor ellen.
Sokkoló videóban vallott Jákli Mónika volt férje
Az eltiltásról, a távoltartási végzést illető hazugságról csak annyit szeretnék mondani, hogy ha volt is ilyen távoktatási végzés, akkor lehet, hogy még most sem tudok róla, máig sem jutott el hozzám erről semmilyen értesítés. Abban az esetben, ha tényleg van ilyen vagy volt ilyen, akkor ezt Mónika volt az, aki a legeslegtöbbször megszegte, akárhányszor eljött ide az Oráért, vagy akárhányszor én mentem oda a Zoráért, akkor ezt mind a ketten több százszor is megszegtük"
– mondta az MMA harcos a videóban, amelyet a TV2 Tények tett közzé.
A felvételből az is kiderül, milyen nehéz volt neki elmondani a kislányának, Zorának, hogy az anyukája nincs többé. Ezt mondta:
Gondoljuk, hogy kemények és vagányak vagyunk, mint állat. Talpig férfiak, akik harcban az élre törve, bárkit és bármit elpusztítanak, mert olyan erős bikák vagyunk, mindennél is keményebbek vagyunk, aztán átértékelődik a kemény, erős és igazi férfi fogalma, amikor a kislányod előtt ülve keresed a szavakat, hogy tud vele közölni számára érthetően, higgadtan, minél óvatosabban, de félreértés nélkül, hogy mi történt, hogy miért nem jön soha többé anya."
Vasárnapig gyűjtögette a bátorságát a férfi, aki még egy szakembertől is megkérdezte, hogyan kell elmondani a gyereknek, amit soha nem kellene hallania.
Meghallgattam tanácsait, mindenre más volt, amire kellett, és nem lehetett akármeddig halasztani. Erre nem lehet rájuk készülni, de kellőképpen, úgyhogy persze a doki elmondta a véleményeit, meg a veszteségeket, de ez attól még ez nem lesz könnyebb"
– tette hozzá.
Alighanem igaza van a TV2 riporterének, a tragédia feldolgozása hosszú és nehéz folyamat lesz mindkettejük számára, ami ezekben a napokban vált igazán nyilvánvalóvá. Zorának most édesapja közelsége jelenti az egyetlen biztos kapaszkodót. A riportban többen is megszólaltak, akik arról beszéltek, milyen jó ember volt a kislány édesanyja: kedves, szerethető személyiség, akinek elvesztése pótolhatatlan veszteséget jelent mindazok számára, akik ismerték. A 31 éves influenszert nemcsak családtagjai gyászolják, hanem követőinek népes tábora is megrendülten búcsúzik tőle. Sokan már búcsú napjára készülnek, gyertyával, üzenetekkel és személyes emlékekkel tisztelegnek előtte. Emellett egy megható videó kering a neten futótűzként. Jákli Mónikát csütörtökön kísérik végső útjára. Temetésével kapcsolatban is mondott valamit Boráros Gábor, amiről ide kattintva olvashat.
