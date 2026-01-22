Zavarba ejtő ellentmondások Jákli Mónika halála körül

Jákli Mónika neve nem tűnik el a hírekből és sajnos nem egy új sikertörténet miatt. A mindössze 31 éves fitneszmodell és influenszer halálos balesete után egyre több olyan információ kerül elő, amelyek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel nemcsak a közvéleményben, hanem a család és a barátok körében is – írt a Bors.

Jákli Mónika halálát egyre több kérdés lengi körbe

A szlovák sajtóban megjelent beszámolók szerint a tragédia körülményei finoman szólva sem egyértelműek. Több forrás is arról írt, hogy az édesanya vőlegénye szinte perceken belül megjelent a baleset helyszínén, ami sokak szerint önmagában is szokatlan. Ennél is furcsább, hogy állítólag mindent megtett azért, hogy megszerezze Jákli Mónika mobiltelefonját, a készüléket, amely talán kulcsfontosságú információkat rejthetett volna.

Jákli Mónika halála körül sok a megválaszolatlan rejtély

A találgatásokat tovább erősíti, hogy a beszámolók szerint a fiatal nő az időjáráshoz képest szinte alig volt felöltözve, ami szintén megmagyarázhatatlan egy éjszakai autóút során. Ezek a részletek együtt már nemcsak szomorúak, hanem nyugtalanítóak is.

A hírek természetesen eljutottak Jákli volt párjához, az MMA-harcos Boráros Gáborhoz is, aki korábban egy sejtelmes Instagram-történetben jelezte, hogy vannak kérdései, amelyek nem hagyják nyugodni. Most azonban már nyíltabban beszélt arról, mi az, ami számára különösen érthetetlen. Boráros elmondása szerint az eddigi információk alapján Jákli Mónika Komáromból tartott volna Dunaszerdahely felé, ám a baleset nyomai, amelyeket ő maga is látott a helyszínen ennek éppen az ellenkezőjére utalnak.

– Teljesen érthetetlen, hogy miért van így… Ha valóban menekült Komáromból a barátjától, akivel én egyébként sosem találkoztam, de tudtam, hogy hullámzó a kapcsolatuk, akkor hogy lehet, hogy az ellenkező irányból történt a tragédia

– jegyezte meg a sportoló, aki szerint ezek az ellentmondások nem hagyhatók figyelmen kívül.

A fájdalmat csak tovább mélyíti, hogy közös kislányuk, Zora még mit sem tud az édesanyja haláláról. Boráros elmondta:

Folyamatosan kérdezgeti, hogy „hol van anya, mikor jön már anya? Nagyon nehéz dolog ez, hiszen nem mutathatom neki, hogy baj van, de egyelőre azt sem tudom, hogy mondjam el Zorának, anya nincs többé. Pszichológusok segítségét kértem abban, hogy mi a lehető legjobb út erre, hogyan kell ezt elmondani.

A történetet tovább bonyolítja, hogy a balesettel kapcsolatos jelzések helyszíne is változott. Reggel még a tragédia pontos helyéről érkeztek információk, délutánra már Komáromból futottak be újabb adatok.