Nem akármilyen felvétel terjed Jákli Mónikáról

Egy régi felvétel kezdett terjedni a közösségi oldalakon: Jákli Mónika és akkori párja, Boráros Gábor boldogan jelentik be, hogy kislányuk lesz. A videón Mónika nevet, felszabadult, semmi sem árnyékolta be a jövőt abban a pillanatban. Sokan megosztják most ezt a pillanatot – vette észre a Bors. Talán azért, mert így akarnak emlékezni az influenszer fitneszmodellre. Úgy, hogy az anyaságra készült, és terveket szőtt boldogan. Zora ma egy mosolygós, életvidám kislány, akinek egy felfoghatatlan veszteséget kellene valahogy feldolgoznia.

Boráros Gábor és Jákli Mónika Fotó: Bors/ RTL sajtó klub

Ahogy az Origo is megírta, január 21-én hajnalban halálos baleset történt Szlovákiában. Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte az utolsó napjait.

Ezt derítették ki a szlovák polgárőrök Jákli Mónika halálával kapcsolatban

A celeb családjának kérésére a Szlovákiai Országos Polgárőrség tagjai is segítenek a szerdai halálos baleset körülményeinek tisztázában. Szombat este egy videót tettek közzé arról, mi az, amit eddig sikerült feltárniuk. Hangsúlyozták, ez nem hivatalos hatósági közlés, csak az eddig összegyűjtött adatok, tanúvallomások és technikai információk összesítése, amelyek közül több részlet még további tisztázásra szorul. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat, ami után a rendőrség ezt a nyilatkozatot tette közzé.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!