Ezek a celebek is elkísérték utolsó útjára Jákli Mónikát

A szakadó eső sem tartotta vissza azokat, akik személyesen szerettek volna búcsút venni Jákli Mónika emlékétől. A gyászolók között több ismert arc is megjelent: tiszteletét tette Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin, valamint Curtis és párja, Barnai Judit is. A párok korábban együtt szerepeltek a Nyerő Páros műsorában az MMA-harcos Boráros Gábor és a tragikusan fiatalon meghalt influenszer és fitneszmodell társaságában. A temetés idejére a ravatalozó belső részét lezárták. Oda csak a családtagok és a legközelebbi barátok léphettek be. Kint, a ravatalozó előtt várakoztak a gyászolók, akik egy fedett részen gyűltek össze. Egyenként helyezték a fehér virágokból álló koszorúkat a koporsóra, ami mellé a celeb fotóját is kitették. A néma csendet csak halk zongoraszó törte meg.
A Blikk tudósítása szerint a szertartás kezdetén magyarul és szlovákul is imát mondtak a „szeretett Mónikáért, feleségért és édesanyáért”. A lelkész beszédében felidézte: 2025 szeptemberében XIV. Leó pápa két fiatalt avatott szentté, egy sportolót és egy influenszert, majd párhuzamot vont Jákli Mónika közösségi médiában végzett munkájával is. Szavai szerint Mónika arra törekedett, hogy ne mások másolataként éljen, hanem önmagaként álljon majd Isten elé.
A pap hangsúlyozta: bár Mónika posztjaival sokakhoz közelebb került, valódi személyiségét a közösségi oldalakon keresztül mégsem lehetett teljes egészében megismerni.
Drága Mónika, akiknek eddig fontos voltál, azoknak továbbra is az leszel”
– fogalmazott búcsúbeszédében.
A gyászszertartás során külön megemlékezett azokról, akik örökre szívükben hordozzák Mónika emlékét:
elsőként kislányát, Zorát és az édesapját, Boráros Gábort említette, majd Jákli Mónika szüleit, testvérét, nagyszüleit, valamint párját, Roderiket, akik együtt kísérték utolsó útjára. A búcsúbeszéd nagyjából fél tizenkettő körül ért véget, ami után énekszó kíséretében vitték a sírhoz a fehér virágokkal feldíszített koporsót. Kislányát nem vitte el a volt férje, csak egy bekeretezett fotóval érkezett a hóna alatt. Erről ebben a cikkünkben olvashat.
Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?
Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.
A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.
Ezt állítják a polgárőrök a videóban
A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.
A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.
Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.
Több embert is felhívott Jákli Mónika hajnalban a halála előtt
A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. Hajnali 3 óra 29 perckor egy „TR” monogrammal jelölt embert hívott, de a készüléke le volt halkítva, így a hívást nem vette észre. Pár órával később megpróbálta visszahívni, akkor már nem élt a celeb.
Elmondása szerint nem volt jellemző, hogy éjszaka keresse őt, ezért úgy gondolja, Mónika bajban érezhette magát.
Nem sokkal ezután egy másik ismerősét, „JK”-t is megpróbálta elérni a nő. Vele aznap éjfél körül még együtt volt, JK párjával közös fénykép is készült róluk. Körülbelül 3 óra 45 perckor Mónika egy „R” monogrammal jelölt emberrrel telefonon beszélt.
Az egymást rövid időn belül követő, szokatlan időpontban indított hívások több kérdést is felvetnek.
A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről SMS-ben érkezett értesítés pontos helymeghatározással.
Miért vitte magával a ruháit Jákli Mónika?
A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye . A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és nem érdekelte, él-e. Az influenszer autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Vajon menekült a férfitől? El akart költözni?
A tárgyakat annak az ismerősnek adták át a rendőrök, aki reggel a helyszínre ment és akit Mónika az éjszaka megpróbált telefonon elérni.
A szlovákiai polgárőrség a közzétett videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy Jákli Mónika autóját a városba érkezésekor nem rögzítették a térfigyelő kamerák, aminek okára egyelőre nincs magyarázat. Ugyanígy tisztázatlan maradt az is, mi indokolta az extrém nagy sebességet, amellyel haladt, illetve azt sem tudni, miért próbált a hajnali órákban több ismerősét is telefonon elérni. Ezekre a kérdésekre még mindig keresik a válaszokat, de a szlovák polgárőrség jelezte: még abban az esetben sem biztos, hogy minden részlet nyilvánosságra kerül, ha a körülmények később tisztázódnak. Egy viszont biztos, – és ezt már nem a polgárőrök mondják –, az igazság csak a nyomozás lezárása után derülhet ki a tragikusan fiatalon meghalt celeb rokonai számára.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.