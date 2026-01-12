Életüket kockáztatják azok, akik a Balaton jegére merészkednek – videók

Bár az elmúlt napok fagyos időjárása látványos jegesedést hozott, a Balaton víztükre egyelőre nem alkalmas a biztonságos sportolásra. A hatóságok nyomatékosan figyelmeztetnek, hogy az instabil jég bármikor engedhet a súly alatt, így a tóra lépni jelenleg tilos és életveszélyes – írta a Veol.hu.

Életveszélyes lehet a balatoni jégre lépni, ezt sokan nem értették meg

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Videókkal figyelmeztet a rendőrség a jégre lépés veszélyeire

A Veszprém vármegyei egyenruhások fokozott jelenléttel próbálják megelőzni a baleseteket a Balaton-parton, mivel a fagyos látvány ellenére a tó jege még bárhol beszakadhat. Tapolcán és Balatonfüreden is visszatérő járőrözéssel és folyamatos figyelmeztetésekkel intik nyugalomra a strandokra látogatókat, hangsúlyozva: hivatalos kijelölés hiányában tilos a jégre lépni.

A hatóságok emlékeztetnek, hogy a biztonságos tartózkodáshoz legalább 12–15 centiméteres, tömör jégrétegre van szükség. Amennyiben mégis megtörténik a baj, a legfontosabb a hidegvér megőrzése: kerülni kell a felesleges kapálózást, a jég szélébe kapaszkodva a part felé kell próbálni kitolni magunkat, és azonnal tárcsázni a 112-es segélyhívót. Mások mentésekor kizárólag fekve, valamilyen segédeszközt (ágat, kötelet, sálat) használva szabad segíteni, hogy a mentő alatt se törjön meg a felszín.

Míg a balatoni esetnél a hatóságoknak kellett közbelépniük a felelőtlen jégre lépő miatt, addig a Vadkerti-tónál egy hősies horgász mentette meg két fiatal életét, akik alatt beszakadt a vékony jégtakaró.