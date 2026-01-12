Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Vigyázat!

Rettenetes dolog derült ki sokak kedvenc vitaminjáról: pusztítóbbá teheti a rákot

balaton

Életüket kockáztatják azok, akik a Balaton jegére merészkednek – videók

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Veszprém vármegyei rendőröknek több helyszínen is intézkedniük kellett a hétvégén, mivel a tiltások ellenére rengetegen merészkedtek a Balaton bizonytalan felszínére. A hatóságok figyelmeztető videókkal hívják fel a figyelmet arra, hogy a látvány csalóka és az életveszélyes, a vékony jég bármikor beszakadhat a felelőtlen látogatók alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balatonbalatonfüredenveszélyeséletveszélyesjégjeges

Bár az elmúlt napok fagyos időjárása látványos jegesedést hozott, a Balaton víztükre egyelőre nem alkalmas a biztonságos sportolásra. A hatóságok nyomatékosan figyelmeztetnek, hogy az instabil jég bármikor engedhet a súly alatt, így a tóra lépni jelenleg tilos és életveszélyes – írta a Veol.hu.

jég balaton veszély
Életveszélyes lehet a balatoni jégre lépni, ezt sokan nem értették meg
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Videókkal figyelmeztet a rendőrség a jégre lépés veszélyeire

A Veszprém vármegyei egyenruhások fokozott jelenléttel próbálják megelőzni a baleseteket a Balaton-parton, mivel a fagyos látvány ellenére a tó jege még bárhol beszakadhat. Tapolcán és Balatonfüreden is visszatérő járőrözéssel és folyamatos figyelmeztetésekkel intik nyugalomra a strandokra látogatókat, hangsúlyozva: hivatalos kijelölés hiányában tilos a jégre lépni.

A hatóságok emlékeztetnek, hogy a biztonságos tartózkodáshoz legalább 12–15 centiméteres, tömör jégrétegre van szükség. Amennyiben mégis megtörténik a baj, a legfontosabb a hidegvér megőrzése: kerülni kell a felesleges kapálózást, a jég szélébe kapaszkodva a part felé kell próbálni kitolni magunkat, és azonnal tárcsázni a 112-es segélyhívót. Mások mentésekor kizárólag fekve, valamilyen segédeszközt (ágat, kötelet, sálat) használva szabad segíteni, hogy a mentő alatt se törjön meg a felszín.

Míg a balatoni esetnél a hatóságoknak kellett közbelépniük a felelőtlen jégre lépő miatt, addig a Vadkerti-tónál egy hősies horgász mentette meg két fiatal életét, akik alatt beszakadt a vékony jégtakaró.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!