jég

Beszakadt a Vadkerti-tó jege két fiatal alatt

Életveszélyes helyzetbe került két fiatal, miután a tiltások ellenére egy befagyott tó felületére merészkedett. A horgászok és a mentőegységek hősies közbeavatkozására volt szükség, amikor a vékony jég váratlanul beszakadt a súlyuk alatt.
A folyamatos óvintézkedések ellenére ismét tragédia közeli helyzet alakult ki. Szombaton a Bács-Kiskun vármegyei Vadkerti-tónál történt drámai baleset. Két fiatal alatt beszakadt a vékony jég. Azonnal elmerültek a dermesztően hideg vízben – írta a Baon.hu.

Vékony jégre merészkedett két fiatal a tiltások ellenére is
Vékony jégre merészkedett két fiatal a tiltások ellenére is
Fotó: Soltvadkert Város Facebook-oldala

Vékony jégen táncoltak

Súlyos tragédiát előzött meg egy bátor szemtanú Soltvadkerten, amikor két fiatal a tiltó táblák és az önkormányzat figyelmeztetése ellenére a bizonytalan jégre merészkedett. Bár a tó felszíne helyenként vastagnak tűnt, a horgászok számára fenntartott területen a jég nem bírta el a tinédzserek súlyát.

A parton családjával szánkózó Szegedi Tivadarnak a kislánya szólt, hogy baj van. A férfi saját testi épségét kockáztatva indult el a tó közepe felé: bár alatta is többször beszakadt a felszín, és derékig elmerült a hideg vízben, nem hátrált meg. 

A horgász ismerte a tó medrét, így tudatosan gázolt át a jégtáblák között a mellkasig érő vízben elmerült fiúkhoz.

Ott tartózkodó horgász lélekjelenlétének köszönhetik az életüket
Ott tartózkodó horgász lélekjelenlétének köszönhetik az életüket
Fotó: Soltvadkert Város Facebook-oldala

Sokan siettek segítségükre

Hatalmas erőkkel vonultak ki a mentőegységek Soltvadkertre a két fiatalhoz. A tóparton tartózkodók kötelekkel és takarókkal siettek oda hozzájuk, a horgász pedig a fagyos vízbe gázolva tartotta a lelket a bajbajutottakban.

Hárman közel negyed órát voltak a dermesztően hideg vízben, mire a tűzoltók és rendőrök közreműködésével sikerült partra jutniuk. A mentők a helyszínen felmelegítették és ellátták a tinédzsereket, akik végül kórházi kezelés nélkül, ép bőrrel úszták meg a felelőtlen kalandot. Temerini Ferenc polgármester köszönetet mondott a horgásznak, és ismételten nyomatékosította: 

a jégre lépni tilos és életveszélyes.

Míg a Vadkerti-tónál drámai mentőakcióra volt szükség, a Balatonnál a vízirendőröknek sikerült még időben közbeavatkozniuk, amikor egy fiatal férfi a tiltás ellenére a veszélyesen vékony jégen gyalogolt be a tó közepe felé. 

 

