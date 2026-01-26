Ezt önnek is látnia kell! Megbánta a driftelést egy férfi Váralján

A jég újra bebizonyította, hogy nem játék, még akkor sem, ha első pillantásra masszívnak tűnik. Január 24-én délután egy 34 éves bonyhádi férfi úgy döntött, kipróbálja, milyen érzés csúszkálni egy tó jegén a Váralja Parkerdőben, méghozzá autóval. A férfi egy forgalomból kivont, rendszám nélküli kocsival hajtott rá a Váraljai-halastó befagyott felszínére. A kaland azonban nem tartott sokáig, ugyanis a jég az autó súlya alatt megadta magát és a jármű eleje látványosan beszakadt a tóba – írta a Police.hu.

A jég nem bírta el az autó súlyát és beszakadt

Fotó: Police.hu

Szerencsére a sofőrnek még időben sikerült kimásznia az autóból és száraz lábbal elérte a partot. A nem mindennapi jelenetet egy arra járó nő látta, aki azonnal értesítette a rendőrséget.

A jég adta kaland után bírságra számíthat

Az egyenruhásoknak a férfi elmondta, hogy földes úton, erdei területen közlekedett és nem vett részt a közúti forgalomban. Ez azonban nem mentette meg a következményektől, ugyanis a bonyhádi rendőrök szabálysértési eljárást indítottak ellene a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt.

Az autó kiemeléséről és elszállításáról a tulajdonos gondoskodik, a történet azonban intő példa marad mindenkinek. Az enyhébb időjárás és az esőzések miatt a szabad vizek jege most különösen veszélyes, ezért a hatóságok ismét hangsúlyozzák, hogy tilos rámenni, ráhajtani vagy akár csak sétálni rajta.

A hatóságok továbbá arra is figyelmeztetnek mindenkit, hogy az enyhülő időjárás miatt már nem biztonságos jégre menni, sőt, tilos, ugyanis az elmúlt időszakban is követelt halálos áldozatot a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása.