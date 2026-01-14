Így rohantak a tűzoltók a jeges vízbe esett kutyához Soroksárnál – videó

A Ráckevei Duna budapesti, vagyis soroksári szakaszán beszakadt a jég egy kutya alatt tegnap délelőtt - olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán közzétett posztjában. A kutya a jeges vízbe esett, és ijedten kapaszkodott a vékony jég szélébe. Ekkor jelentek meg a XXI. kerületi tűzoltók.

Tűzoltók segítettek egy jeges vízbe esett kutyának Soroksárnál 2025 januárjának közepén

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

A jeges víz hideg és veszélyes volt… a mentést csak búvártechnikával lehetett megoldani, így az akcióba a főváros búvárszolgálata is bekapcsolódott. A búvárok kiérkezéséig a tűzoltók és a kutya gazdája folyamatosan nyugtatták a kutyust, amely a mellső lábaival próbálta magát fenntartani a vékony jégen"

- írták a bejegyzésben, amiből az is kiderül, hogy

kötélbiztosítás mellett, egy speciális, felfújható mentőszigettel mentették meg az állatot.

Az átfagyott, remegő ebet a tűzoltóautóban átmelegítették, majd a gazdája állatorvoshoz vitte.

Jeges vízbe esett két gyerek, nem élték túl

December végén tragédia történt a romániai Protopopești településen:

belefulladt a Tăcuta víztározó jeges vizébe egy testvérpár.

A tízes éveikben járó gyerekek akkor kerültek bajba, amikor a jég beszakadt alattuk, miközben megpróbáltak átkelni rajta. Részletekért kattintson ide!

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: