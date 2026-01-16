Rá lehet menni a Balaton jegére? Mutatjuk, hol biztonságos!

A balatoni jéghelyzet az elmúlt napok fagyos időjárásának köszönhetően látványosan vastagodott, de nem mindenhol egyformán. A legfrissebb információk szerint a déli parton már stabilabb a jég, míg az északi oldalon még mindig akadnak trükkös, vékonyabb szakaszok – írta a Police.hu.

Ideális lehet lassan a jéghelyzet a korcsolyázásra

Fotó: Police.hu

A tó déli oldalán a part menti jég vastagsága elérte a 12–15 centimétert, ami már alkalmas lehet a biztonságos jégen tartózkodásra, természetesen csak szabályosan. Az északi parton viszont később indult a befagyás, ott jellemzően 8–12 centiméteres a jég, ami nem mindenhol tekinthető elég erősnek.

A jéghelyzetben is óvatosan!

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy aki jégre merészkedik, maradjon a parthoz közel, legfeljebb 50–70 méteren belül, ahol kisebb a vízmélység és kisebb a baj esélye. A nyílt víz felé továbbra is kifejezetten veszélyes elindulni, hiszen a jégvastagság kiszámíthatatlan, ráadásul repedések, rianások és természetes elvékonyodások is előfordulhatnak.

Fontos alapszabály, hogy csak nappal, jó látási viszonyok mellett érdemes a jégre lépni és lehetőleg nem egyedül. Autóval, motorral vagy bármilyen járművel tilos ráhajtani a jégre és nem árt, ha a zsebben lapul egy feltöltött mobiltelefon is.

A jó hír, hogy a következő napokban tovább hűl az idő, így várhatóan a jégréteg is tovább erősödik. Ha valahol szervezett programot, közös jégen tartózkodást terveznek, a hatóságok egyedi jégvizsgálatokkal is segítenek a biztonság megteremtésében.

Baj esetén azonnal segítség!

Ha mégis baj történne, a legfontosabb, hogy azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót vagy a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenes 1817-es számát. A jeges vízből kimentett embert nem szabad hirtelen melegbe vinni, fokozatos felmelegítésre és minden esetben orvosi ellátásra van szükség.

A rendőrség közben fokozott ellenőrzéseket tart a Balaton jegén, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre vagy akár komoly pénzbírságra is számíthatnak.