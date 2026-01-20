Brutálisan megtámadtak egy jegyellenőrt Budapesten

Brutális agresszió torkollott életveszélyes helyzetbe hétfő délután a szentendrei HÉV budakalászi szakaszán, amikor egy hangoskodó társaság rátámadt a rendet fenntartó személyzetre. A Budapestről kifelé tartó szerelvényen egy háromfős csoport viselkedett elfogadhatatlanul, ezért a Budakalász-Szentistvántelep megállónál a jegyellenőr felszólította őket a távozásra – írta az Index.

HÉV jegyellenőrét bántalmazta egy háromfős társaság (Illusztráció)

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A csoport egyik 34 éves tagja azonban ahelyett, hogy eleget tett volna a kérésnek, súlyos fenyegetésekkel reagált, majd egy váratlan ütéssel a vágányok közé lökte a szolgálatot teljesítő férfit. A hatóságok azonnal intézkedtek a támadóval szemben, akinek az erőszakos fellépése miatt akár több évig tartó szabadságvesztés is kiszabható.

Sínek közé zuhant a jegyellenőr

A konfliktus a peronon vált kritikussá, amikor a folyamatosan fenyegetőző utas észrevette, hogy a jegyellenőr rendőri segítséget próbál kérni telefonon. A 34 éves férfi először kiverte a készüléket az ellenőr kezéből, majd a mobiljáért lehajoló alkalmazottat alattomosan, hátulról tarkón ütötte, aki az ütés erejétől a vágányok közé zuhant.

Bár az áldozatnak szerencséje volt, és a sínek között csak könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló lábsérülést szenvedett, a hatóságok szigorúan léptek fel az ügyben. A kiérkező járőrök a teljes társaságot előállították, a támadót pedig közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével gyanúsították meg. Az elkövető a kihallgatását követően jelenleg szabadlábon várja az eljárás folytatását.

