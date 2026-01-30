Betépve tanúskodott a csornai férfi a rendőrségen, kattant is a bilincs

Nem mindennapi módon bukott le egy 24 éves csornai férfi, aki úgy gondolta, tanúként megjelenhet a rendőrségen annak ellenére is, hogy rendszeresen kábítószer-fogyasztóként élte mindennapjait. A kihallgatás során a rendőröknek hamar feltűnt, hogy a fiatal viselkedése nem teljesen szokványos. A gyanú miatt gyorstesztet végeztek rajta, amely nem hagyott sok kérdést maga után: a THC-teszt pozitív lett. Ezzel egy csapásra megváltozott a helyzete, hiszen tanúból azonnal gyanúsított lett – írta a Bors.

Kábítószert fogyasztott a tanú és bedrogozva ment a kihallgatásra

Fotó: Unsplash

A kábítószert el is adta

A férfi végül nem tagadott. A kihallgatáson beismerte, hogy nemcsak fogyasztotta a tiltott szert, hanem ismerőseinek és környékbelieknek is rendszeresen adott el belőle. A rendőrök ezt követően házkutatást tartottak a csornai lakásán, ahol több adag kábítószert és készpénzt is lefoglaltak.

A fiatalembert őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. Egy egyszerű tanúkihallgatás így végződött bilinccsel és komoly büntetőeljárással.

Néhány napja Tolna vármegyében is történt hasonlóan megdöbbentő eset. Egy 30 éves férfi nemcsak jogosítvány nélkül vezetett, de még kábítószer hatása alatt is állt és egy rendőri ellenőrzés buktatta le.