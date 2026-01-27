Kisgyerekkel furikázott egy drogos sofőr Fürgeden

A Tolna vármegyei Fürgeden megállítottak egy autót a simontornyai rendőrök. Egy 30 éves férfi ült a volán mögött, aki nem volt ismeretken számukra. Megszokták, hogy azt hiszi magáról, jogosítvány nékül is jobban vezet bárki másnál. A novemberi ellenőrzésnél viszont mást is észrevettek rajta: a kábítószer hatásának jeleit – írta a Teol.hu

A rendőrök egy ellenőrzés során állították meg azt a férfit, aki a vezetéstől való eltiltás hatálya alatt, kábítószer befolyása alatt ült volán mögé.

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Kábítószer fogyasztás mellett kiskorú veszélyeztetése is felmerül

A férfit korábban a bíróság egy évre eltiltotta a vezetéstől, ezért nem ülhetett volna volán mögé.

Ennek ellenére rendszeresen vezetett. Sőt, az utóbbi hónapokban több szabálysértés miatt is intézkednie kellett vele szemben a rendőröknek.

A drogos sofőr minden egyes intézkedésnél újabb és újabb, előre kigondoltnak tűnő magyarázattal próbálta igazolni, miért vezetett annak ellenére, hogy ha akarná sem tehetné le a KRESZ-vizsgát. Most azt magyarázta, hogy a mellette ülő, jogosítvánnyal is rendelkező ismerősét, azért nem engedte a volán mögé, mert szerinte nem vezet elég biztonságosan. Ellentétben vele, aki soha nem szerzett jogosítványt.

Arra viszont semmit nem tudott mondani novemberben, hogy miért vitt magával egy kétéves gyermeket is bedrogozva.

Ráadásul gyermekülésbe sem ültette.

A rendőrség megint gyanúsítottként hallgatta ki a férfit és a történtek alapján, aki ellen újra eljárást indíthatnak a simontornyai rendőrök.

