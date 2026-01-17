Bérgyilkosság kábítószer-kereskedelem miatt: ételfutárnak álcázva végzett egy kislánnyal

Hírlevél
Egy családi születésnap pillanatok alatt vált vérengzéssé, amikor egy bérgyilkos ételfutárnak álcázva csapott le az áldozataira. A hatóságok szerint a kábítószer-kereskedelem állhatott annak a kivégzésszerű támadásnak a hátterében, amelyben egy nyolcéves kislány életét vesztette.
Egy ételfutárnak álcázott támadó végzett egy nyolcéves kislánnyal és megsebesítette édesapját egy családi születésnapon. A nagy valószínűséggel a kábítószer-kereskedelem miatt végrehajtott bérgyilkosság részletei a bírósági eljárás során tárultak fel. A kivégzés mozzanatairól a Ripost számolt be.

kábítószer-kereskedelem
Könyörtelen bérgyilkos végzett a 8 éves kislánnyal, valószínűleg kábítószer-kereskedelem állhat a kivégzés hátterében
Fotó: Illusztráció (cottonbro studio/pexels)

Kábítószer-kereskedelem miatt végrehajtott bérgyilkosság

A bíróság 38 év börtönbüntetésre ítélte Jazz Reidet, aki a vád szerint ételfutárnak öltözve hajtotta végre a gyilkosságot. A támadó Deliveroo-futárnak álcázta magát, majd elektromos kerékpárral közelítette meg a célpontot.

A nyomozás megállapította, hogy Reid összesen 11 lövést adott le. Kettő a nyolcéves kislányt találta el, a további lövések a 34 éves édesapát érték, akit a hátán, mellkasán, hasán és medencéjén sebesítettek meg.

A hatóságok szerint a támadás nem impulzív cselekmény volt. Reid alaposan előkészítette az akciót: lecserélte mobiltelefonját és SIM-kártyáját, bérelt autóval érkezett a környékre, majd átöltözött ételfutárnak. Mindez azon a napon történt, amikor a család éppen születésnapot ünnepelt. A támadás gyors és könyörtelen volt, a kislány a helyszínen életét vesztette.

Megbízásból ölhetett

A nyomozás során kiderült, hogy Reid a gyilkosságot megbízásból hajtotta végre. A bíróság szerint a háttérben kábítószer-kereskedelemmel vagy más anyagi haszonnal összefüggő okok állhattak, bár az elítélt az indítékot nem részletezte.

Reid korábban már volt büntetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, ami tovább erősítette a hatóságok gyanúját az alvilági kapcsolatokra.

Elfogását követően Reid azzal védekezett, hogy az otthonában talált fegyvert odacsempészték és csapdába csalták egy állítólagos 10 ezer fontos, vagyis mintegy 4,5 millió forintos tartozás miatt. Ezt az érvelést a bíróság nem fogadta el. Az ügy részleteiről a brit sajtó, köztük a Mirror is beszámolt.

