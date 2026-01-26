Kiszolgáltatott nővel szervezett aktust az ismerősének, a pénzt drogra költötte

2023-ban egy novemberi estén a férfi telefonon intézte el, hogy a stabil állással nem rendelkező, kiszolgáltatott helyzetű nő pénzért nyújtson szexuális szolgáltatást egy ismerősének. Az aktus egy autóban történt meg, miközben Gyöngyös irányába haladtak azért, hogy kábítószert szerezzenek be – írta a Heol.hu.

A vádirat szerint a férfi több hónapon át szervezett szexuális szolgáltatásokat kábítószerért cserébe

Forrás: Duol.hu

Közel egy éven át árult kábítószert ismerőseinek Gyöngyös környékén

A szolgáltatás után a férfi 50 ezer forintot adott át a vádlottnak, aki ezt az összeget tudatmódosító szerek megvásárlására költötte. Néhány nappal később a férfi ismét felvette a kapcsolatot az emberkereskedelemmel gyanúsított személlyel, újabb szexuális szolgáltatás megszervezése érdekében. A vádlott ezúttal egy buszmegállónál vette fel a sértettet, ekkor is drog beszerzése céljából indultak útnak, azonban az intim együttlét végül nem valósult meg.

A férfi 2023-tól majdnem egy éven át vásárolt, fogyasztott és értékesített új pszichoaktív anyagokat ismerősei körében – írja az Ügyészség.hu.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség emberkereskedelem, kényszermunka és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt emelt vádat az illető ellen.

A vádiratban fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást és több mint 4 millió forint vagyonelkobzást javasolnak.

Az ügy további alakulásáról a Balassagyarmati Törvényszék dönt majd.

A drogügyletek súlyos problémát okoznak Magyarországon, a hatóságok folyamatosan dolgoznak az illegális terjesztés és a fogyasztása következtében történt bűncselekmények ellen. Debrecenben is bezárt egy forgalmas vendéglátóhely, aminek a hátterében a drog fogyasztása és átadása állt.