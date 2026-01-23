Botrány rántotta le a rolót egy debreceni étteremben – videó

A Hajdú‑Bihar vármegyei nyomozók egy olyan ügybe kapcsolódtak be, amely Nyíregyházán kezdődött. A Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vármegyei rendőrkapitányság munkatársai január elején elfogtak egy 35 éves férfit, akinek bérelt kocsijában több mint 2,5 kilogramm marihuánát, a lakásában pedig majdnem 1,5 kilogramm kokaint, pénzt és terjesztésre utaló eszközöket találtak.

Forrás: Horváth Laci / Facebook

Kábítószerbotrány miatt zárt be egy debreceni étterem a nyíregyházi ügy nyomán

A nyomozás kiterjedt a férfi üzleti kapcsolataira is. Kiderült, hogy a debreceni étteremben is rendszeresen előfordult tiltott szerek használata, sőt a hatóságok feltételezése szerint árulhatták is a drogot.

Horváth László a Kábítószer-Kereskedelem Felszámolásáért Felelős Kormánybiztos a következő üzenetet posztolta közösségi média oldalára:

A debreceni üzlet is a néhány napja Nyíregyházán bezáratott étterem üzemeltetőjéhez köthető. Szóltunk előre: a hajtóvadászat folytatódik, a drogfészkeket kisöpörjük!"

A Debrecenben működő vendéglátóhely kapcsán közigazgatási döntéssel felfüggesztették a működést és csak azután dönthetnek arról, újra kinyit-e a hely, ha befejezik a nyomozást.

Mint ismert, zéró tolerancia van érvényben a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel szemben és fellépnek minden gyanús helyszínen.

A hatósági vizsgálat még nem ért véget, így nem kizárt, hogy újabb intézkedésekre is sor kerül a közeljövőben.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nem csak a vendéglátóhelyeket érintik. Nemrég Girincsen egy sokkal brutálisabb tragédia történt. Egy idős nő életét saját unokája oltotta ki kábítószer hatása alatt. Az áldozat holtteste hetekig a szemét alatt maradt, egészen addig, amíg a környék lakói a bűz miatt nem riasztották a hatóságokat.