Az osztrákoknál tombolt a részeg magyar kamionos: tört-zúzott mindent a festői utakon

A magyar sofőr festői környezetben rendezett ámokfutást Ausztriában, miközben a kamionját szinte porrá törte. A részeg kamionos még a súlyos rongálódások után sem állt meg, a rendőrök csak közel egy órával később tudták kézre keríteni. A Ripost számolt be a kamionos Mad Max akciójáról.
Részeg kamionos ámokfutása Karintiában
Az eset hétfőn, január 19-én, a reggeli órákban történt Karintiában, az L49-es úton, amely a tavak mentén kanyarog az alpesi tájban. A félpótkocsis kamiont vezető magyar férfi menet közben
elvesztette az irányítást a jármű felett,
és Feldkirchen térségében a szalagkorlátnak csapódott.
Az ütközés következtében a kamion teljes hátsó védőlemeze letört, és hatalmas robajjal csapódott az aszfaltra. A
fülsiketítő zaj és a roncsolódás ellenére a sofőr megállás nélkül továbbhajtott.
Tört-zúzott, mégsem állt meg
A beszámolók szerint a kamionos az ütközés után nyugodt tempóban folytatta útját Ossiach irányába, miközben a jármű állapota egyre rosszabb lett.
A kamion hátulja szinte felismerhetetlenné vált,
az úttestre lehulló alkatrészek pedig komoly veszélyt jelentettek a többi közlekedőre.
A rendőrség azonnal a sofőr nyomába eredt, miután több bejelentés is érkezett az ámokfutásról.
Egyórás hajsza után csaptak le rá
A magyar férfi végül nem menekült el: az osztrák rendőrök körülbelül egy órával később, Feldkirchenben találták meg a szétzúzott kamiont és a sofőrt. A férfi állapota már ránézésre is súlyos ittasságra utalt.
A helyszínen azonnal megszondáztatták,
az eredmény pedig rendkívül magas alkoholszintet mutatott ki.
A Kaernten információi szerint a sofőr olyannyira ittas volt, hogy a vezetés ebben az állapotban önmagában is életveszélyesnek számított.
Azonnal bevonták a jogosítványát
Az osztrák rendőrök nem haboztak:
a magyar kamionos jogosítványát a helyszínen elvették, kihallgatták, és ellene eljárás indult.
A hatóságok közlése szerint rövid időn belül vádat is emelhetnek ellene.
Csak a szerencsének köszönhető, hogy az ámokfutás során nem történt személyi sérülés, annak ellenére sem, hogy a sofőr hosszú kilométereken át tört-zúzott a festői alpesi utakon.
A súlyos ittasság életveszélyes
A szakemberek hangsúlyozzák: a súlyos ittasság nemcsak vezetés közben, hanem a hétköznapi tevékenységek során is komoly kockázatot jelent.
Az erősen ittas ember mozgása koordinálatlan, gyakran agresszív, pulzusa és légzése lelassulhat.
Különösen veszélyes a hányás, mivel a gyomortartalom a tüdőbe juthat, ami akár azonnali fulladást is okozhat. Az osztrák rendőrség szerint a mostani esetnél csak a véletlenen múlt, hogy nem történt tragédia.
