Rendkívüli

kamionos

Az osztrákoknál tombolt a részeg magyar kamionos: tört-zúzott mindent a festői utakon

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
Festői alpesi környezetben vált életveszélyes ámokfutássá egy hétfő reggeli fuvar Ausztriában. A részeg kamionos olyan állapotban ült volán mögé, hogy még a szétvert jármű sem állította meg a tombolásban.
A magyar sofőr festői környezetben rendezett ámokfutást Ausztriában, miközben a kamionját szinte porrá törte. A részeg kamionos még a súlyos rongálódások után sem állt meg, a rendőrök csak közel egy órával később tudták kézre keríteni. A Ripost számolt be a kamionos Mad Max akciójáról.

kamionos
Részeg magyar kamionos tarolt az osztrák utakon Fotó: Illusztráció/Jari Van de Vel/Pexels

Részeg kamionos ámokfutása Karintiában

Az eset hétfőn, január 19-én, a reggeli órákban történt Karintiában, az L49-es úton, amely a tavak mentén kanyarog az alpesi tájban. A félpótkocsis kamiont vezető magyar férfi menet közben 

elvesztette az irányítást a jármű felett,

 és Feldkirchen térségében a szalagkorlátnak csapódott.

Az ütközés következtében a kamion teljes hátsó védőlemeze letört, és hatalmas robajjal csapódott az aszfaltra. A

 fülsiketítő zaj és a roncsolódás ellenére a sofőr megállás nélkül továbbhajtott.

Tört-zúzott, mégsem állt meg

A beszámolók szerint a kamionos az ütközés után nyugodt tempóban folytatta útját Ossiach irányába, miközben a jármű állapota egyre rosszabb lett.

 A kamion hátulja szinte felismerhetetlenné vált,

 az úttestre lehulló alkatrészek pedig komoly veszélyt jelentettek a többi közlekedőre.

A rendőrség azonnal a sofőr nyomába eredt, miután több bejelentés is érkezett az ámokfutásról.

Egyórás hajsza után csaptak le rá

A magyar férfi végül nem menekült el: az osztrák rendőrök körülbelül egy órával később, Feldkirchenben találták meg a szétzúzott kamiont és a sofőrt. A férfi állapota már ránézésre is súlyos ittasságra utalt.

A helyszínen azonnal megszondáztatták, 

az eredmény pedig rendkívül magas alkoholszintet mutatott ki.

 A Kaernten információi szerint a sofőr olyannyira ittas volt, hogy a vezetés ebben az állapotban önmagában is életveszélyesnek számított.

Azonnal bevonták a jogosítványát

Az osztrák rendőrök nem haboztak: 

a magyar kamionos jogosítványát a helyszínen elvették, kihallgatták, és ellene eljárás indult. 

A hatóságok közlése szerint rövid időn belül vádat is emelhetnek ellene.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy az ámokfutás során nem történt személyi sérülés, annak ellenére sem, hogy a sofőr hosszú kilométereken át tört-zúzott a festői alpesi utakon.

A súlyos ittasság életveszélyes

A szakemberek hangsúlyozzák: a súlyos ittasság nemcsak vezetés közben, hanem a hétköznapi tevékenységek során is komoly kockázatot jelent. 

Az erősen ittas ember mozgása koordinálatlan, gyakran agresszív, pulzusa és légzése lelassulhat.

Különösen veszélyes a hányás, mivel a gyomortartalom a tüdőbe juthat, ami akár azonnali fulladást is okozhat. Az osztrák rendőrség szerint a mostani esetnél csak a véletlenen múlt, hogy nem történt tragédia.

