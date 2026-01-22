Az osztrákoknál tombolt a részeg magyar kamionos: tört-zúzott mindent a festői utakon

A magyar sofőr festői környezetben rendezett ámokfutást Ausztriában, miközben a kamionját szinte porrá törte. A részeg kamionos még a súlyos rongálódások után sem állt meg, a rendőrök csak közel egy órával később tudták kézre keríteni. A Ripost számolt be a kamionos Mad Max akciójáról.

Részeg magyar kamionos tarolt az osztrák utakon Fotó: Illusztráció/Jari Van de Vel/Pexels

Részeg kamionos ámokfutása Karintiában

Az eset hétfőn, január 19-én, a reggeli órákban történt Karintiában, az L49-es úton, amely a tavak mentén kanyarog az alpesi tájban. A félpótkocsis kamiont vezető magyar férfi menet közben

elvesztette az irányítást a jármű felett,

és Feldkirchen térségében a szalagkorlátnak csapódott.

Az ütközés következtében a kamion teljes hátsó védőlemeze letört, és hatalmas robajjal csapódott az aszfaltra. A

fülsiketítő zaj és a roncsolódás ellenére a sofőr megállás nélkül továbbhajtott.

Tört-zúzott, mégsem állt meg

A beszámolók szerint a kamionos az ütközés után nyugodt tempóban folytatta útját Ossiach irányába, miközben a jármű állapota egyre rosszabb lett.

A kamion hátulja szinte felismerhetetlenné vált,

az úttestre lehulló alkatrészek pedig komoly veszélyt jelentettek a többi közlekedőre.

A rendőrség azonnal a sofőr nyomába eredt, miután több bejelentés is érkezett az ámokfutásról.

Egyórás hajsza után csaptak le rá

A magyar férfi végül nem menekült el: az osztrák rendőrök körülbelül egy órával később, Feldkirchenben találták meg a szétzúzott kamiont és a sofőrt. A férfi állapota már ránézésre is súlyos ittasságra utalt.

A helyszínen azonnal megszondáztatták,

az eredmény pedig rendkívül magas alkoholszintet mutatott ki.

A Kaernten információi szerint a sofőr olyannyira ittas volt, hogy a vezetés ebben az állapotban önmagában is életveszélyesnek számított.

Azonnal bevonták a jogosítványát

Az osztrák rendőrök nem haboztak:

a magyar kamionos jogosítványát a helyszínen elvették, kihallgatták, és ellene eljárás indult.

A hatóságok közlése szerint rövid időn belül vádat is emelhetnek ellene.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy az ámokfutás során nem történt személyi sérülés, annak ellenére sem, hogy a sofőr hosszú kilométereken át tört-zúzott a festői alpesi utakon.