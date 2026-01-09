Figyelem! Kamionstop a 6-os és az M6-os útvonalán: teljes útzár, kényszerleállítások – videón a káosz

Súlyos fennakadások nehezítik a közlekedést a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt. A kamionstop bevezetéséről a rendőrség döntött pénteken, miután a csúszós utak és a romló látási viszonyok komoly balesetveszélyt jelentettek – számolt be az intézkedésről a Tolna vármegyei hírportál.

Kamionstop van érvényben a 6-os főúton és az M6-oson Fotó: Tolna vármegyei rendőrség/Facebook

Kamionstop a 6-os főúton: Bonyhádnál megálljt parancsoltak

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 6-os főúton Bonyhádtól visszavonásig megtiltották a 7,5 tonna és annál nagyobb össztömegű tehergépkocsi-forgalmat. A Baranya vármegyei szakaszon az érintett járművek előtt teljes útzárat vezettek be.

Azokat a kamionokat, amelyek Pécs irányába haladtak, Bonyhád térségében, a 159-es kilométerszelvény közelében leterelték az útról. Ezek a járművek onnan nem folytathatják útjukat

– közölte Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Az M6-os autópályán is súlykorlátozás lépett életbe

Nemcsak a főúton, hanem az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán is súlykorlátozást rendeltek el. Itt szintén minden 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsit leállítottak, és a geresi, valamint a fácánkerti pihenőhelyre tereltek.

A rendőrség közlése szerint az érintett járművek ezekről a pihenőkről sem haladhatnak tovább, amíg a korlátozást fel nem oldják.

Időjárási helyzet miatt hozták meg a döntést

A hatóságok hangsúlyozták: az intézkedésekre kizárólag a rendkívül kedvezőtlen időjárási helyzet miatt volt szükség. A csúszós burkolat, az intenzív csapadék és a korlátozott látási viszonyok együttesen indokolták a teljes útzárat és a kamionforgalom leállítását.

A rendőrség fokozott óvatosságra int

A rendőrség minden közlekedőt arra kér, hogy fokozott figyelemmel, felelősségteljesen vezessen, és csak akkor induljon útnak, ha az feltétlenül szükséges. A kamionstop visszavonásig érvényben marad, az aktuális helyzetről a hatóságok folyamatos tájékoztatást adnak.

A lezárások és kényszerleállítások miatt komoly torlódások és forgalmi káosz alakult ki a 6-os főút és az M6-os autópálya érintett szakaszain.