Hármas karambol az M5-ön: fogadja meg a tanácsunkat, ha nem akar órákra beragadni

Vasárnap délelőtt súlyos közlekedési baleset történt a M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. Három személygépkocsi ütközött össze Ócsa közelében, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók. A hármas karambol miatt a forgalmat az érintett szakaszon teljesen megállították. A haváriáról a Baon is beszámolt.

Hármas karambol az M5-ös autópályán vasárnap

Fotó:Illusztráció/Nool.hu

Hármas karambol az M5-ösön – teljes útzár

A balesethez a Dabasi Hivatásos Tűzoltóság egységeit riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. A sérült járműveket áramtalanították, hogy elhárítsák a további veszélyeket, miközben a mentők ellátták az érintetteket.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, ami egyértelműen jelzi a baleset súlyosságát. A forgalom a mentés idejére teljesen leállt, hosszú kocsisor alakult ki.

Mit közölt a katasztrófavédelem?

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés az autópálya Budapest felé vezető oldalán történt. A hatóságok a biztonságos mentés érdekében lezárták az érintett sztrádaszakaszt, a forgalmat elterelték.

A közlemény szerint a mentési munkálatok idején fokozott figyelemre és türelemre van szükség az arra közlekedőktől.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A Országos Mentőszolgálat munkatársai földi egységekkel és légi úton is segítették az ellátást. A mentőhelikopter leszállása miatt a pályát teljes szélességében lezárták, ami tovább növelte a torlódást.

Egyelőre nem tudni, hány sérültje van a balesetnek és milyen állapotban szállították kórházba az érintetteket.

Mire számíthatnak az autósok?

A forgalomkorlátozás miatt az M5-ös ezen szakaszán jelentős fennakadásokra kell számítani. A hatóságok azt kérik, aki teheti, válasszon alternatív útvonalat és kövesse a rendőrség, valamint az útkezelő utasításait.

A mentés és a helyszínelés befejezéséig a torlódás folyamatosan nőhet, ezért érdemes előre tervezni az utazást.

