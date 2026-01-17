Hármas karambol történt a főváros XXIII. kerületében – így húzták ki az autót az árokból

Szombat délelőtt hármas karambol történt Budapest XXIII. kerületében, a Bevásárló utcánál. Az egyik jármű egy közel nyolc méter mély árokba csúszott, azonban a gépkocsikat az utasok még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták – adta hírül közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A mentésről készült videót is itt tudja megtekinteni.

Hármas karambol Soroksáron, az egyik autó a patakmederben kötött ki

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A fővárosi hivatásos tűzoltók két autót áramtalanítottak, a patakba csúszott járművet pedig autódaruval kiemelték, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A mentők az érintett gépkocsik utasai közül öt személyt kórházba szállítottak.

Tolnában is karambol volt

Szombat reggel két személyautó csapódott össze nagy erővel a 6-os főúton, Paks közelében. A baleset miatt az érintett szakaszon forgalomkorlátozást vezettek be, a közlekedők csak lassan haladhattak.