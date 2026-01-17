Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Olvasta?

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

karambol

Hármas karambol történt a főváros XXIII. kerületében – így húzták ki az autót az árokból

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három személygépkocsi ütközött össze szombat délelőtt Soroksáron. A karambol következtében az egyik autó egy nyolc méter mély árokba csúszott, sérültek is vannak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
karambolhármas karambolautódarubm országos katasztrófavédelmi főigazgatóságsoroksáronárokba csúszott

Szombat délelőtt hármas karambol történt Budapest XXIII. kerületében, a Bevásárló utcánál. Az egyik jármű egy közel nyolc méter mély árokba csúszott, azonban a gépkocsikat az utasok még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták – adta hírül közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A mentésről készült videót is itt tudja megtekinteni.

Hármas karambol Soroksáron, az egyik autó a patakmederben kötött ki
Hármas karambol Soroksáron, az egyik autó a patakmederben kötött ki 
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A fővárosi hivatásos tűzoltók két autót áramtalanítottak, a patakba csúszott járművet pedig autódaruval kiemelték, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A mentők az érintett gépkocsik utasai közül öt személyt kórházba szállítottak.

Tolnában is karambol volt

Szombat reggel két személyautó csapódott össze nagy erővel a 6-os főúton, Paks közelében. A baleset miatt az érintett szakaszon forgalomkorlátozást vezettek be, a közlekedők csak lassan haladhattak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!