Évekig készült a gyújtogatásra: lángba borította Kazincbarcika jelképét – videón az elfogás

Nem indult békésen a 2026-os év Kazincbarcikán: január 1-jén hajnalban lángok csaptak fel a város főterén. Ahogy a Boon.hu is írja, a kazincbarcikai sárkány szobor percek alatt súlyosan megrongálódott, miközben rendőrök és tűzoltók egyszerre érkeztek a helyszínre.

Sokkolta a kazincbarcikaiakat a város jelképének számító kazincbarcikai sárkány szobor felgyújtása

Fotó: Kolorline.hu/Boon.hu

Kazincbarcikai sárkány szobor: szándékos gyújtogatás újév hajnalán

A bejelentés 2026. január 1-jén hajnali 4 óra 25 perckor futott be a hatóságokhoz: a Fő téren álló, fából készült sárkány szobor lángokban áll. A katasztrófavédelmi egységek gyorsan megfékezték a tüzet, de a köztéri alkotás így is komoly károkat szenvedett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az anyagi kár jelentős, a szobor szerkezete több ponton súlyosan megsérült.

Rekordgyors nyomozás, lakásán fogták el a férfit

A térfigyelő kamera felvételei és a tanúkihallgatások alapján a rendőrök rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt. A 41 éves helyi férfit a lakásán fogták el, a házkutatás során előkerült a gyújtogatáshoz használt, saját keverésű gyúlékony anyag is.

A férfi a kihallgatásán beismerte a cselekményt, és elmondta: a szobor felgyújtását hosszú évek óta tervezte, végül szilveszter éjszakáján hajtotta végre. Az ügyben a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság nagyobb értékre elkövetett rongálás bűntette miatt folytat eljárást.

Helyreállítható-e a város szimbóluma?

A kínai sárkány Szőke Gábor Miklós alkotása volt, amely a Fő téren, az egykori szökőkút helyén állt. A monumentális köztéri mű 13 méter hosszú, 5 méter magas, tömege meghaladja a 4 tonnát, fém vázzal és rozsdamentes acélcsavarokkal rögzített szerkezettel készült.

Az alkotás a kínai–magyar együttműködés jegyében, a városvezetés felkérésére, a Wanhua Industrial Group és a BorsodChem Zrt. támogatásával valósult meg. A tűzoltást követően jelenleg megbontva, romos állapotban áll.

A szobor tulajdonosa, a Barcika Art Nonprofit Kft. közölte: mindent megtesznek azért, hogy az okozott kár megtérüljön, és megvizsgálják a helyreállítás lehetőségeit.

