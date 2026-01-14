Megverte és prostitúcióra kényszerítette szerelmét

Egy 38 éves karcagi férfit letartóztattak, miután hónapokon át verte és prostitúcióra kényszerítette barátnőjét. A nőt Magyarországon és külföldön is dolgoztatta, miközben a férfi minden lépését felügyelte, a bevételt pedig teljes egészében elvette tőle – írta az Mti.hu.

Megverte és prostitúcióra kényszerítette a karcagi férfi a párját

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Megverte és prostitúcióra kényszerítette barátnőjét

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szerint a férfi tavaly augusztusban ismerkedett meg egy 28 éves helyi nővel, akit egy hónap múlva kényszerített prostitúcióra. A nő egy mosonmagyaróvári lakásban kezdte el a munkát, miközben a férfi a lakás másik szobájából vagy egy közeli szállásról felügyelte és elszámoltatta minden bevételét.

A nő két hét alatt egymillió forintot keresett, amit a férfi teljes egészében elvett.

Miután az áldozat jelezte, hogy nem akarja folytatni a kényszermunkát, a férfi bántalmazni kezdte. A nő kénytelen volt új helyszínen dolgozni, és két nap alatt 600 ezer forintot keresett, amelyet szintén a férfi vitt el.

2025 novemberében a nő Bécsben dolgozott, miközben a férfi telefonon irányította. A megszerzett pénzt pénzküldő szolgáltatáson keresztül vette át. A nő december elején hazautazott, de ismételt bántalmazás után a rokonságához kényszerült menekülni. A férfi többszörösen büntetett előéletű volt, és külföldi kapcsolatokkal rendelkezett.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség a bizonyítás megnehezítése, az elrejtőzés, szökés, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta előzetes letartóztatását kényszermunka és emberkereskedelem bűntette miatt. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal megegyezően elrendelte a férfi letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

