Új nyomok kerülhetnek elő Egressy Mátyás keresésében ezzel a kezdeményezéssel

Egressy Mátyást továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség. A fiatal teniszező péntek éjjel még barátaival szórakozott Budapesten, majd hajnalban nyoma veszett, azóta pedig egyre több kérdés merül fel, de a keresés továbbra is zajlik – írta a Bors.

Egressy Mátyás után a keresés továbbra is zajlik

Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A hatóságok jelenleg minden olyan információt górcső alá vesznek, ami közelebb vihet a megoldáshoz. Ellenőrzik Mátyás pontos útvonalát, visszanézik a térfigyelő kamerák felvételeit, átnézik a telefonos híváslistáját és felkeresik azokat is, akik az eltűnése előtt utoljára kapcsolatba kerülhettek vele.

A keresés a Dunára is kiterjed

Az ügy egy ponton új irányt vett, amikor a Lánchíd közelében megtalálták a fiatal kulcscsomóját. Emiatt már a vízirendészek is bekapcsolódtak a munkába. Közben olyan információk is napvilágot láttak, hogy egy hajó kamerája vasárnap hajnalban rögzítette, amint valaki a jeges Dunába zuhan. Egyelőre azonban nem tudni, van-e kapcsolat a két esemény között.

A keresésbe civilek is bekapcsolódtak. Egy független lemezkiadó, a Kessey Records például létrehozott egy weboldalt, ahol egy interaktív térképen lehet jelezni, ha valaki látni véli Mátyást. Az oldal célja, hogy gyorsan összegyűjtsék a lehetséges észleléseket, ám a készítők is hangsúlyozzák, hogy hamis bejelentést tenni nemcsak felelőtlen, hanem büntetendő is.

A rendőrség továbbra is arra kér mindenkit, hogy aki bármilyen hiteles információval rendelkezik Egressy Mátyás eltűnéséről, az azonnal jelezze a 112-es segélyhívón. Egyelőre a keresés folytatódik és sokan bíznak abban, hogy egyetlen apró nyom hozza majd el a várva várt fordulatot.