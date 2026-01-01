Kést rántott az orvosra egy pánciens a dombóvári kórházban

Hírlevél
December végén egy frissen szabadult, agresszív bűnöző jelent meg a dombóvári kórház háziorvosi rendelésén. Azt szerette volna elérni, hogy írjanak fel neki egy erős fájdalomcsillapítót, ám amikor ezt megtagadta az orvos, a férfi kést rántott.
Egy Tolna vármegyei férfi nadrágjából akkor került elő a zsebkés, amikor az orvos közölte: nem áll módjában felírni az általa kért fájdalomcsillapító- és kábító hatású szereket. – Megszurkállak titeket, vagy magamat! Nem félek visszamenni a börtönbe! – ordította a férfi, az orvos és az asszisztens felé hadonászva a késsel. A doktor emiatt inkább felírta a szereket – adta hírül a Teol.hu.

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Rossz ötlet volt késsel hadonászni

A nyomozás adatai szerint a negyvenes éveiben járó férfi idén december elején szabadult a börtönből, ahol éveket töltött. A férfi gerincbetegsége miatt szedett erős fájdalomcsillapítókat, amelyek vénykötelesek. Mivel nagyobb mennyiséget szedett be az előírtnál, így a felírt adag hamarabb elfogyott és szüksége volt egy újabbra. Emiatt érkezett december 27-én a dombóvári kórház háziorvosi ügyeletére, ahol anyja nevére akarta feliratni a gyógyszereket.

Az ügyeletes orvos azonban megtagadta ezt és ekkor került elő a kés. A Tolna Vármegyei Főügyészség szerint a nyomozók a férfit felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével gyanúsítják, amely bűncselekmény 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A férfit korábban erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el, emiatt az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását 30 napra, amelyet a nyomozási bíró helyben hagyott.

A kórházakban szerencsére nem az orvosok vagy a személyzet megtámadása miatt kerülnek összeütközésbe a törvénnyel a legtöbben, hanem egy régi szokás miatt, ami mára illegális lett.

 

