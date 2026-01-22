Egy telefontöltő miatt fajult el a vita: késelés lett a testvérharc vége Budapesten – videóval

Kis híján halálra késelte húgát egy nő tavaly februárban Budapesten, egy IX. kerületi lakásban. A késelés előzménye megdöbbentően banális volt: a veszekedés egy telefontöltő miatt robbant ki, majd rövid időn belül életveszélyes támadásba torkollott – olvasható Magyarország Ügyészségének oldalán.

Késelés Budapesten, saját testvérét akarta mellkason szúrni

Fotó: Illusztráció/Police.hu/Bors

Késelés a IX. kerületi lakásban

A vádirat szerint az 59 éves nő 2025. február 16-án, az éjszakai órákban veszett össze húgával Erkel utcai otthonukban. A szóváltás hamar dulakodássá fajult, a testvérek egymás haját és ruháját tépték, ütötték és rángatták egymást.

A fiatalabbik nő szorult helyzetéből egy kerámiabögrével próbált szabadulni, amellyel fejen ütötte a nővérét. A vádlott ekkor elengedte, ám az indulat nem csillapodott.

Konyhakéssel támadt, a mellkasát célozta

A nő a konyhába rohant, magához vett egy hosszú konyhakést, majd kiabálva azzal fenyegetőzött, hogy megöli a húgát. A támadó a késsel a sértett mellkasa irányába szúrt.

A megtámadott nő tenyerével próbálta kivédeni a döfést, így a szúrás végül a kezét érte. A sérülés ugyan könnyebbnek bizonyult, de az ügyészség szerint a támadás jellege alapján akár halálos kimenetelű is lehetett volna.

Szomszédok avatkoztak közbe

A sértett védekezésképpen maga is felkapott egy kést, de azt azonnal eldobta, majd a lakás egyik szobájába menekült, és magára zárta az ajtót. A hangoskodásra két szomszéd jelent meg, és megkérdezték, értesítsék-e a rendőrséget.

Ez átmenetileg megállította a támadást, azonban a vádlott továbbra is kiabálva, a húga életének kioltásával fenyegetőzött. A rendőrséget végül a szomszédok hívták ki.

A rendőrök előtt is folytatta a fenyegetőzést

A kiérkező rendőrök jelenlétében a nő nem hagyott fel agresszív viselkedésével, továbbra is halállal fenyegette testvérét. A hatóságok intézkedtek, a vádlottat őrizetbe vették.

Az ügyészség megállapítása szerint a késes támadás alkalmas volt halálos sérülés okozására, és annak elmaradása kizárólag mások közbelépésének volt köszönhető.

Emberölés kísérlete miatt emeltek vádat

A Fővárosi Főügyészség a nőt emberölés bűntettének kísérletével vádolta meg, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett azt is kérték, hogy a bíróság állapítsa meg: a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.