Egy telefontöltő miatt fajult el a vita: késelés lett a testvérharc vége Budapesten – videóval

Kis híján halálra késelte húgát egy nő tavaly februárban Budapesten, egy IX. kerületi lakásban. A késelés előzménye megdöbbentően banális volt: a veszekedés egy telefontöltő miatt robbant ki, majd rövid időn belül életveszélyes támadásba torkollott – olvasható Magyarország Ügyészségének oldalán.
Késelés a IX. kerületi lakásban
A vádirat szerint az 59 éves nő 2025. február 16-án, az éjszakai órákban veszett össze húgával Erkel utcai otthonukban. A szóváltás hamar dulakodássá fajult, a testvérek egymás haját és ruháját tépték, ütötték és rángatták egymást.
A fiatalabbik nő szorult helyzetéből egy kerámiabögrével próbált szabadulni, amellyel fejen ütötte a nővérét. A vádlott ekkor elengedte, ám az indulat nem csillapodott.
Konyhakéssel támadt, a mellkasát célozta
A nő a konyhába rohant, magához vett egy hosszú konyhakést, majd kiabálva azzal fenyegetőzött, hogy megöli a húgát. A támadó a késsel a sértett mellkasa irányába szúrt.
A megtámadott nő tenyerével próbálta kivédeni a döfést, így a szúrás végül a kezét érte. A sérülés ugyan könnyebbnek bizonyult, de az ügyészség szerint a támadás jellege alapján akár halálos kimenetelű is lehetett volna.
Szomszédok avatkoztak közbe
A sértett védekezésképpen maga is felkapott egy kést, de azt azonnal eldobta, majd a lakás egyik szobájába menekült, és magára zárta az ajtót. A hangoskodásra két szomszéd jelent meg, és megkérdezték, értesítsék-e a rendőrséget.
Ez átmenetileg megállította a támadást, azonban a vádlott továbbra is kiabálva, a húga életének kioltásával fenyegetőzött. A rendőrséget végül a szomszédok hívták ki.
A rendőrök előtt is folytatta a fenyegetőzést
A kiérkező rendőrök jelenlétében a nő nem hagyott fel agresszív viselkedésével, továbbra is halállal fenyegette testvérét. A hatóságok intézkedtek, a vádlottat őrizetbe vették.
Az ügyészség megállapítása szerint a késes támadás alkalmas volt halálos sérülés okozására, és annak elmaradása kizárólag mások közbelépésének volt köszönhető.
Emberölés kísérlete miatt emeltek vádat
A Fővárosi Főügyészség a nőt emberölés bűntettének kísérletével vádolta meg, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett azt is kérték, hogy a bíróság állapítsa meg: a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.
A nő korábban őrizetben volt, jelenleg távoltartás hatálya alatt áll. Az ügyben a Fővárosi Törvényszék dönt majd.
Megöltek egy tinédzsert Miskolcon, most kiderült, miért kellett meghalnia
Egy jelentéktelennek induló szóváltás fajult tragédiáig, amikor az egyik tinédzser kést rántott és halálos sebet ejtett társán. Most kiderült, pontosan milyen vita vezetett a végzetes miskolci késeléshez. Ide kattintva Ön is elolvashatja!