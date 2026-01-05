Halálra késeltek egy gyereket Miskolcon

Sajtóinformációk szerint vasárnap este fél 8 körül két fiatal veszhetett össze Miskolcon, ezért egyikük kést rántott és megsebesített egy 16 éves fiút. A gyereket életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ahol azonban nem tudták megmenteni az életét és a késelés következtében meghalt – írta a Borsonline.hu.

Késelés Miskolcon, a Vörösmarty utcában: az áldozat egy gyerek volt, akin már nem lehetett segíteni

Fotó: Jónás Ádám

Halálos késelés Miskolcon

A helyiek arra figyeltek fel, hogy fél 8 körül egyre több rendőrségi autó érkezik a Vörösmarty utcába, ahonnan pár perccel korábban bejelentés érkezett, miszerint megszúrtak egy embert. Mint kiderült, az áldozat egy 16 év körüli fiú volt, az elkövető pedig elmenekült a helyszínről. A Boon.hu úgy tudja: két fiatal összeveszett valamin, emiatt történt a tragédia.

A rendőrség megerősített a Bors értesüléseit, az áldozat a kórházban belehalt a sérüléseibe. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárást és vizsgálják az eset körülményeit.

