Szabadlábon a Deák téri késelés vádlottja: ez borzolja a család idegeit

A késelés vádlottja hétköznapi ruhában érkezett a tárgyalásra, sportcipőben és farmerben. Mintha csak egy átlagos ügyintézésre ugrott volna be, pedig egy fiatal fiú halála miatt kell felelnie – írta a Bors.

Így jelent meg a tárgyaláson a Deák téri késelés vádlottja

Fotó: Gáll Regina/Bors

A tragédia 2023 februárjában történt. Martin és barátai egy budapesti játékteremben szórakoztak, majd hajnalban indultak haza. A Deák téren egy másik fiatal társasággal futottak össze, a beszélgetés eleinte barátságos volt, ám a hangulat gyorsan megváltozott. Féltékenység, egó, indulat és egy pillanat, amikor elszabadult a pokol. Zsolt verekedni kezdett, majd elővette a nála lévő kést. A penge azonban nem azt találta el, akit célzott. Martin, aki nem vett részt a konfliktusban, halálos sérülést szenvedett.

A késelés után elmenekült

A megszúrt fiú összeesett, a támadó pedig nem hívott mentőt, nem is próbált segíteni. Elmenekült a helyszínről, apját értesítette, hogy „van egy kis probléma”, majd hazament.

Martin életéért napokig küzdöttek az orvosok. Az édesanyja reménykedett még akkor is, amikor már tudta, milyen kevés az esély. A sors kegyetlen iróniája, hogy a fiú abban a kórházban halt meg, ahol az anya műtőtakarítóként dolgozott.

"Soha nem leszek képes megbocsátani a fiam gyilkosának. Bízom benne, hogy szigorú büntetést kap a tettéért, máskülönben tudom, hogy akárhogy is dönt a bíró, nem kapom vissza a gyermekemet"

– mondta korábban.

A család felháborítónak tartja, hogy a késelés vádlottja nincs letartóztatásban, szabadlábon védekezhet, és azzal érvel, hogy azóta tanul és dolgozik. Ez azonban Martin szülei számára elfogadhatatlan.

Miközben Zsolt a vádlottak padján ült, Martin családja a legnagyobb büntetését már megkapta örökre. A Deák téri késelés pere még tovább folytatódik, az ország pedig ismét szembesül azzal, hogy milyen tragédiához vezethet egyetlen rossz döntés és néhány másodpercnyi indulat.