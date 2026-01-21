Megbocsátott párjának és visszafogadta, pedig a nő korábban hasba szúrta egy késsel

Egy pécsi lakásban történt családi veszekedés fejezte tragikusan végződött. Egy nő elvette élettársának életét. Miután hasba szúrta a férfit, visszament a konyhába, ahol alaposan elmosta a kést, mielőtt a rendőrök a helyszínre értek – írta a Bama.hu.

A nyomozók megvizsgálták a tiszta konyhakést a helyszínen, a középkorú nő előzetes letartóztatásba került

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Egy Baranyában élő pár között történt konfliktus odáig fajult, hogy a vita hevében a nő egy konyhai késsel hasba szúrta élettársát, aki súlyos sérüléseket szenvedett és kritikus állapotba került.

A történtek után a nő nem azonnal hívott segítséget, hanem előbb visszatért a konyhába, ahol gondosan elmosogatta azt a kést, amellyel a támadást elkövette, valószínűleg próbálva eltüntetni a nyomokat a pengéről. A rendőrség a helyszínen fogta el a nőt. Emberölési kísérlet gyanúja áll fenn az ügyben.

Az eljárás során a hasba szúrt férfi megbocsátott élettársának, visszafogadta őt, és közösen szeretnék helyreállítani életközösségüket.

A négy év szabadságvesztésre ítélt nő büntetésének helybenhagyására tett indítványt a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla dönt az ügyben.

