Válni akart a férj, a nő bosszúja börtönbüntetést ért

Jogerősen börtönbe került egy nő, aki 34 év házasság után késsel támadt rá a férjére, miután az bejelentette, hogy válni szeretne. A vádat két éve emelték ellene – írta a Blikk.hu.

Fotó: illusztráció/Unsplash

Késsel támadt rá alvó férjére

Az eset 2022 nyarán történt. Egy veszekedés után a férfi aludni tért, amikor hajnali 4 körül arra ébredt, hogy felesége az ágyán térdel, kezében két késsel. A nő a férfi nyakát is megvágta, de a férfi meg tudta védeni magát, lefogta a támadót, és segítséget hívott. Bár az eset súlyos, életveszélyes sérüléseket okozhatott volna, a tragédia végül elmaradt. Az asszonyt az elsőfokú bíróság 2025 áprilisában életveszélyt okozó testi sértés kísérletében mondta ki bűnösnek, és 1 év 8 hónap, 4 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Az ügyészség fellebbezett, súlyosabb minősítést és végrehajtandó börtönt kért, míg a vádlott és védője az ítéletet tudomásul vette.

A másodfokú eljárás során a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi indítvánnyal értett egyet, és azt javasolta, hogy a nőt védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt ítéljék el.