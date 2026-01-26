Kést nyalogatott a tanórán, ölni akart a sajókazai diák

Egy sajókazai általános iskolában akart súlyos bűncselekményt elkövetni a 16 éves tanuló 2024-ben. A vád szerint a fiú késsel érkezett az intézménybe és osztálytársai életére tört volna. A tragédiát végül az egyik tanára akadályozta meg, aki észrevette a fegyvert és azonnal intézkedett.
A tanár akadályozta meg a késes támadást
A bíróságon elhangzottak szerint a diák az egyik tanórán elővette a kést, amelynek pengéjét a nyelvéhez érintette, végighúzva azon.
A pedagógus elvette tőle az szúróeszközt, de az eset ezzel nem ért véget. A fiú másnap üzenetben közölte tanárával, hogy mindenképpen ölni fog.
Ezután a rendőrség intézkedett, a fiatalt elfogták. Egy korábbi tárgyaláson a vádlott elmondta, hogy hosszú időn keresztül verbális bántalmazás érte az iskolában. Állítása szerint rendszeresen sértegették, bár pontos eseményekre már nem emlékezett. A fiatal azt is elismerte, hogy tettének gondolata ebben az időszakban fogalmazódott meg benne. Szavai szerint mentális állapota erősen beszűkült volt és a sok általa nézett horrorvideó tovább rontotta az ítélőképességét.
A hétfői tárgyaláson igazságügyi elmeorvos szakértőket hallgatott meg a bíróság. A szakvélemény szerint a fiú enyhe fokú értelmi és kritikai funkciócsökkenéssel élt a cselekmény idején, valamint az eljárás során is.
A szakértők megállapították továbbá, hogy a vádlott az autizmus spektrumzavarának enyhe formájában szenved. Ez a körülmény a bíróság döntésekor enyhítő tényezőként is szóba kerülhet, amennyiben bűnösnek találják emberölés előkészületének kísérletében.
Atípusos autizmusban, annak enyhe fokában szenved és szenvedett a terhére rótt cselekmény idején is.
Az ügy a következő hetekben újabb tárgyalásokkal folytatódik.
